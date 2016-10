Governo negoceia reinício do transporte de carvão

O governo de Moçambique está a negociar com a empresa mineira Vale Moçambique o reinício do transporte de carvão extraído em Moatize, província de Tete, através da linha de caminho-de-ferro do Sena.

O Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, informou ainda ter tido um encontro em Moçambique com representantes do grupo brasileiro Vale, de que a Vale Moçambique é subsidiária controlada a 95%, tendo-lhes garantido o envolvimento das Forças de Defesa e Segurança, que irão assegurar a protecção e permitir, desse modo, que as operações ferroviárias sejam retomadas.

A Vale Moçambique decidiu suspender o envio do carvão para o porto da Beira há cerca de dois meses, na sequência de ataques contra as composições ferroviárias, de que resultaram alguns feridos ligeiros.

A linha de Sena, com 357 quilómetros, liga o porto da Beira, via Dondo, ao Malawi, dispondo ainda do ramal Inhamitanga/Marromeu (88 quilómetros) e do troço Dona Ana/Moatize (254 quilómetros), constituindo a espinha dorsal da região centro de Moçambique e do vale do Zambeze, em particular.

O ministro, citado pela Voz da América, disse ainda que a paralisação dos comboios com carvão está a causar prejuízos à empresa estatal Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique, que estimou poderem vir a rondar 50 milhões de dólares.