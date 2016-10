Manica incrementa produção agrícola

A província de Manica prevê para o próximo ano, aumentar a produção agrícola em quatro por cento, passando das 3.286.708.64 toneladas deste ano para 3.407.960.71 toneladas em 2017.

Segundo o governador da província, Alberto Mondlane, em 2017 o volume da comercialização agrícola será de 2.883.34 toneladas, contra 2.764.23 toneladas em 2016, o que corresponde a um crescimento na ordem de 2.5 por cento.

O governante disse ser necessário aumentar os níveis de arrecadação de receitas em 21 por cento devendo passar de 2.060.76 milhões de meticais, em 2016, para 2.493.76 milhões de meticais no próximo ano.

Quanto às exportações prevê-se que atinjam 35 milhões de dólares norte-americanos contra 33.33 milhões de 2016, representando um crescimento de cinco por cento.

“Iremos continuar a promover e atrair mais investidores privados para dinamizar a economia da província e criar mais postos de emprego" - explicou Mondlane.

A produção global da província de Manica no primeiro semestre de 2016 foi de 36 milhões e 921 mil meticais dos 63 milhões e 509 mil meticais planificados, o que corresponde a um grau de realização de 58.14 por cento e um crescimento na ordem e 3.39 por cento.

O governador de Manica, que falava no decurso da IV Sessão Ordinária da Assembleia Provincial, destacou os sectores de agricultura, pecuária, florestas e comércio interno, com 12.23 por cento e indústria com 8.33 por cento.

O governador de Manica explicou que a produção agrícola foi de 2.422.695,72 toneladas, o que corresponde a 73.71 por cento de realização do plano e um decréscimo de 7.06 por cento se comparado com o igual período de do ano anterior devido à queda irregular das chuvas em toda a província, particularmente nos distritos de Guro, Tambara, Machaze e Macossa.

"Logramos no primeiro semestre de 2016 aumentos significativos na produção industrial e pesqueira, como resultado das intervenções de vários actores nestes domínios, com destaque para a construção de 60 tanques piscícolas e arrecadação de 2.769,08 milhões de meticais provenientes da indústria transformadora de produtos diversos" – disse Alberto Mondlane.

O governador de Manica fez saber que, ao longo do período em análise, foram recebidos e aprovados 18 projectos turísticos, dos quais 11 de alojamento, seis de restauração e bebidas e uma agência de viagens, com investimentos de 54.21 milhões de meticais, o que corresponde a 27.3 por cento de realização do plano e 43.8 por cento de crescimento em relação a igual período de 2015.

No que tange ao investimento privado foram aprovados neste período oito projectos avaliados em 6.30 milhões de dólares americanos, com uma projecção de criar 170 novos empregos. Como resultado da dinâmica económica da província as receitas do Estado situaram-se em 899.84 milhões de meticais, correspondentes a 43.67 por cento.

VICTOR MACHIRICA