Preços sobem em Setembro

O PAÍS registou em Setembro último uma inflação mensal de 2,71 por cento.

Dados publicados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que em Setembro a inflação acumulada situou-se em 14,70 por cento e a homóloga em 24,92 por cento.

Os dados recolhidos no mês anterior nas cidades de Maputo, Beira e Nampula indicam que o país registou uma subida do nível geral de preços na ordem de 2,71 por cento. Esta cifra representa uma aceleração da inflação mensal em 1,44 ponto percentual (pp),

A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas, com uma variação de preços na ordem de 2,90 por cento, contribuiu para a tendência geral de aumento de preços com aproximadamente 1,45pp positivo.

Da análise da inflação mensal por produto, há a destacar o aumento de preços do arroz (3,8 por cento), do óleo alimentar (8,2 por cento), do amendoim (10,4 por cento), do detergente em pó (21,3 por cento), do sabão (13,1 por cento), da farinha de milho (2,3 por cento) e da galinha viva (8,0 por cento). A contribuição destes no total da inflação mensal foi na ordem de 1,10pp positivo.

De acordo com a fonte, alguns produtos, com destaque para a cebola, o tomate, a batata e o alho contrariaram a tendência geral de agravamento de preços. Os quatro produtos acima contribuíram com 0,22pp negativo.

Segundo o INE, de Janeiro a Setembro do ano em curso o país registou um aumento de preços em cerca de 14,70 por cento. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais se destacou ao contribuir para o comportamento geral de preços com aproximadamente 9,64pp positivos.

Desagregando, a inflação acumulada por produto merece destaque o aumento de preços do arroz, da farinha de milho, do óleo alimentar, do amendoim, da cebola, do açúcar amarelo e do carapau. Estes contribuíram para a tendência geral de agravamento de preços com 7,17pp positivos.

O INE revela ainda que relativamente a igual período de 2015, o país registou um aumento de preços na ordem de 24,92 por cento. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a de maior agravamento de preços com 40,04 por cento, o equivalente a uma contribuição no total da inflação homóloga de 17,87pp positivos.

Analisando os dados dos centros de recolha (Maputo, Beira e Nampula), verifica-se um agravamento de preços em todos eles. A cidade de Maputo registou a inflação mensal mais elevada (3,48 por cento), seguida da cidade de Nampula (2,02 por cento) e, por último, a cidade da Beira (1,78 por cento).

Em termos de comparticipação na inflação mensal registada para o país (2,71 por cento), a cidade de Maputo foi a que mais influenciou esta tendência, tendo contribuído com cerca de 1,73pp positivos, as cidades de Nampula e da Beira contribuíram para o total da inflação mensal do país com 0,68pp e 0,30pp positivos, respectivamente.

De Janeiro a Setembro, as três cidades viram os seus preços agravados, sendo a cidade de Nampula a de maior aumento com 15,52 por cento, seguida da cidade da Beira com 14,77 por cento, e por último a cidade de Maputo com 14,15 por cento.

Em termos homólogos a cidade da Beira foi a que teve o maior agravamento do respectivo nível geral de preços com 25,86 por cento. As cidades de Maputo e Nampula registaram aumentos de preços na ordem de 25,21 por cento e 24,05 por cento, respectivamente.