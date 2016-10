Em Afungi, cabo Delgado: Anadarko procura consultoria para área de reassentamento

A ANADARKO Moçambique anunciou que aguarda pela selecção de consultores quantificados para realizar os serviços requeridos como parte do processo de implementação do reassentamento em Afungi, na província de Cabo Delgado.

O reassentamento é uma das actividades que deve ser implementada no âmbito do projecto de exploração do gás natural descoberto na Área 1 da bacia sedimentar do Rovuma.

Neste contexto, a multinacional norte-americana diz ter apresentado ao Governo de Moçambique, para efeitos de aprovação, um plano de reassentamento detalhado.

Ainda de acordo com a companhia, caso o projecto venha a ser aprovado, serão necessários vários serviços entre os quais, na componente um, o levantamento para a reconfirmação dos agregados familiares e seus bens; apoio na assinatura do acordo; rastreio médico dos agregados familiares antes da mudança; transferência dos agregados, incluindo relocação dos seus bens e animais.

Está igualmente prevista a demarcação, desmatamento e preparação da terra; formação em técnicas de agricultura de conservação; fornecimento de mudas de substituição de árvores de fruta; construção de um viveiro de árvores, gestão de cajueiros, entre outros.

Outra componente prevê o desenvolvimento de meios de subsistência pesqueira, apoio à estabilização das famílias após a sua relocação, delimitação comunitária/criação de entidade legal social e na mobilização comunitária, avaliação das necessidades e preparação de propostas.

Refira-se que no ano passado oGoverno e a Anadarko assinaram um memorando de entendimento que estabelece as modalidades para o processo de reassentamento das mais de cinco mil pessoas residentes na península de Afungi, distrito de Palma, província de Cabo Delgado.

Com uma extensão calculada em sete mil hectares, a península de Afungi constitui a área onde a multinacional pretende desenvolver um parque industrial para o processamento de Gás Natural Liquefeito (LNG), num investimento orçado em 20 biliões de dólares norte-americanos.

Ao abrigo do entendimento, a Anadarko deve desembolsar uma fatia orçamental no valor de 180 milhões de dólares norte-americanos destinados às indeminizações, desde os bens das comunidades contemplando as árvores e outros activos, bem como a construção de infra-estruturas sociais como casas, escolas, hospitais, até vias de acesso para uma vila que não será muito grande, mas importante.

A outra metade do mesmo pacote será destinada aos projectos de desenvolvimento em que a comunidade envolver-se-á na agricultura, pesca e outras actividades que forem convenientes para que as comunidades possam sair da agricultura e adoptem um modelo de vida que leve a uma dinâmica de auto-suficiência.