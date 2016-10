Moçambique presente na Expo Indonésia-2016

MOÇAMBIQUE está representado na 31.ª Feira Internacional de Comércio da Indonésia - Expo Trading 2016, que decorre em Jakarta, através de empresas de prestação de serviços e de construção civil.

Os homens de negócio moçambicanos estão em busca de parcerias no sector do Turismo, no qual a Indonésia se tem revelado uma potência mundial. Aliás, algumas empresas nacionais presentes trabalham nas áreas de agenciamento de viagens, indústria hoteleira e restauração.

A delegação moçambicana integra, igualmente, empresários com interesses na área de construção civil, estando previstas visitas a fábricas de azulejos, de cimento e de equipamentos diversos.

Moçambique retoma assim a sua participação na Expo Indonésia, numa espécie de resposta à participação da Indonésia na Feira Internacional de Maputo (FACIM), onde tem exibido produtos alimentares, material de construção civil, equipamento paramilitar e de segurança, entre outros artigos.

Aliás, a exposição ontem inaugurada em Jakarta pelo Presidente indonésio, Joko Widodo, perante milhares de empresários (nacionais e estrangeiros) e convidados de alto nível constitui uma verdadeira montra do que de melhor se faz naquele país, que é o maior arquipélago do mundo.

Na amostra, que estará aberta até domingo, pode se ver de tudo, desde produtos alimentares, passando por mobiliário, artigos de decoração, peças de vestuário, calçado, electrodomésticos, bijuteria, além de material hospitalar e de assistência médica e medicamentosa.

A feira, que conta com mais de mil expositores, contempla ainda a área de turismo, automóvel, armamento militar e material não letal, tecnologias de informação e comunicação.

Esta edição tem como destaque a apresentação do açúcar extraído da seiva do coqueiro, um produto que na Indonésia está a ser uma alternativa ao açúcar de cana e que se pretende difundir pelo mundo fora.

Durante a feira, as autoridades indonésias esperam rubricar vinte e cinco memorandos de entendimento com igual número de países, com destaque para o Sudão, a África do Sul (para onde já exportam viaturas da marca Toyota de fabrico local), a Nigéria e outros.

Discursando na cerimónia de abertura do evento, o ministro indonésio do Comércio, Enggartasto Lukita, disse que a feira acontece numa altura em que o mundo atravessa um momento menos bom no que ao comércio internacional diz respeito, daí que apelou aos seus conterrâneos para serem mais proactivos na criação e consolidação de parcerias.

Afirmou que a prioridade não é só consolidar os mercados já conquistados, mas também fazer com que os produtos indonésios sejam cada vez mais atractivos de modo a incentivar novos parceiros.

“Devemos trabalhar para que a parceria com a África cresça a cada dia que passa, porque o futuro está lá”, afirmou.