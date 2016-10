AT desafiada a produzir mais

AS adversidades que a economia nacional enfrenta, resultante da conjugação de vários factores internos e externos, devem despertar um espírito de maior entrega da Autoridade Tributária de Moçambique (AT) para os desafios que se impõem a tornar o país mais próspero, com uma economia sustentável e menos dependente dos apoios externos.

Segundo o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, o sector das Alfândegas, em particular, deve “dar um pouco mais de si em prol da economia”.

O governante, que falava recentemente na província de Maputo, numa cerimónia de imposição de insígnias a 700 agentes paramilitares das Alfândegas de Moçambique, realçou a importância deste sector, não só na arrecadação de receita, como também de segurança, pela sua função de controlo de entrada e saída de mercadorias do país.

“Nesse contexto, tratando-se de uma instituição de natureza paramilitar, a atribuição de insígnias aos quadros visa definir, claramente, a posição que cada um ocupa na organização, bem como clarificar a cadeia de comando que deve ser obedecida escrupulosamente no exercício de funções”, disse.

Intervindo na mesma ocasião, a presidente da AT, Amélia Nakhare, afirmou que o acto marca o início de uma etapa de patenteamento do pessoal paramilitar das Alfândegas de Moçambique, previsto no Decreto n.º 35/2010, de 1 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 74/2014, de 10 de Dezembro.

Entretanto, hoje, Amélia Nakhare reúne-se com agentes económicos do município da Matola, o maior parque industrial do país, localizado na província de Maputo.

O encontro enquadra-se nas actividades que a instituição tem vindo a desenvolver, tendo em vista a aproximação entre a Administração Tributária e os agentes económicos.

Na reunião estarão presentes estruturas administrativas do município e serão passados em revista diversos assuntos da actualidade, com destaque para a modernização da Administração Tributária, a auscultação de agentes económico e os desafios da tributação na conjuntura actual da economia do mundo e de Moçambique, em particular.