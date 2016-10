Empresários de Maputo pedem respostas às suas inquietações

OS agentes económicos da província de Maputo pedem ao Governo para dar respostas às questões que têm apresentado nos encontros de auscultação organizados, periodicamente, nesta parcela do sul do país.

O pedido foi formulado há dias, na Matola, durante um encontro de auscultação com a presidente da Autoridade Tributaria (AT), Amélia Nakhare.

Na ocasião, os empresários disseram que já tiveram vários encontros do género, mas sem retorno.

No encontro, os agentes económicos apresentaram questões relacionadas com a falta de créditos bonificados para a agricultura, alegada má actuação dos agentes na balança de controlo de peso de camiões na Moamba, pagamento de taxas elevadas, falta de certificados para exportação e morosidade no reembolso do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), entre outras.

“Apesar de sermos o suporte do Orçamento do Estado, estamos a sofrer uma forte pressão financeira por parte das autoridades fiscalizadoras. Quando elas se fazem às empresas, no lugar de assumirem uma postura colaborativa como parceiros, procuram a todo o custo passar multas para tirar o que não existe”, explicaram.

O representante da empresa de transportes Lalgy disse que, por causa da ''agressividade'' dos agentes, os operadores do sector viram-se obrigados a criar vias alternativas para evitar a balança da Moamba, incorrendo ao pagamento de multas.

Estes factores acabam obrigando os operadores a enveredar por esquemas de corrupção lesando o Estado em avultadas somas que poderiam porvir por via do pagamento de taxas.

O interlocutor disse que existem empresas sedeadas na Matola que continuam a pagar taxas no Conselho municipal local e em Maputo (cidade) pelo facto de operarem nas duas autarquias, facto que não devia acontecer.

Olívia Magalhães, também operadora do sector de transportes, disse que há seis anos importou viaturas e pediu o reembolso do IVA, mas, até hoje, não lhe foi reembolsado e não há nenhuma resposta.

Os agentes económicos disseram que chegam a receber três equipas diferentes de inspecção que se fazem ao terreno para procurar o errado, intimidar e aplicar multas, ao invés de enveredarem pela via educativa.

“A Autoridade Tributaria por exemplo, faz uma auditoria de um exercício de quatro anos e dão sete dias para a empresa responder, sob pena de incorrer no pagamento de multas, mas quando são solicitações dos contribuintes, as respostas demoram uma eternidade a aparecer”, apontou a interveniente.

Nakhare pela abordagem

económica global

A presidente da Autoridade Tributaria (AT), Amélia Nakhare, diz que a abordagem da economia nacional não deve ser vista isoladamente, mas de forma global, porque ela nunca vai ser aquilo que o agente económico quer que seja.

Em resposta às inquietações apresentadas durante o encontro com os agentes económicos da província de Maputo, Nakhare explicou que a administração fiscal está orientada para o sector formal da economia, sendo, por isso, necessário trabalhar para reduzir o impacto do sector informal.

“O agente económico que procura maiores lucros importando pela via informal está a estimular este sector, contrariando a lei. O grande desafio é como reduzir o impacto do sector informal à montante”, disse a fonte.

Nakhare disse que o Estado é detentor de um “apus de gumes”, pois funciona como catalisador das actividades empresariais, mas quando há irregularidades usa a via legal para sancionar e reduzir as externalidades no funcionamento da economia.

“Como catalisador, o Estado, através da AT, tem a obrigação de garantir que a lei seja compatível com o cenário económico”, afirmou.

“Estamos em constante reflexão para que a economia tenha espaço para crescer. É preciso negociar com todos os provedores de serviços nos pontos fronteiriços e portos para o estabelecimento de uma plataforma, base de viragem macroeconómica”, acrescentou Nakhare.

Tendo em conta os interesses conjuntos foi elaborada uma nova pauta aduaneira a entrar em vigor em 2017, depois de chancelada pela Assembleia da República (AR), o Parlamento, que não é a solução, mas um caminho para a competitividade económica que se pretende alcançar.

“E preciso que olhemos para a pauta para ver como se pode investir na agricultura e nas diferentes áreas, porque não haverão soluções apenas em um dia”, realçou Nakare, defendendo que para o caso da agricultura é preciso encontrar um mecanismo de suporte que reduza o risco.

No encontro, Nakhare reconheceu a necessidade de uma reflexão intersectorial para que a fiscalização e as auditorias sejam feitas de uma forma integrada e não isoladamente como tem vindo a acontecer.

“As inquietações apresentadas neste encontro são sinal de que os agentes económicos acreditam que o Governo está interessado em trazer respostas para a melhoria do desempenho da economia nacional”, reconheceu Nakhare.

Na ocasião a presidente da AT destacou que a economia está a atravessar uma situação crítica devido a choques internos pelos quais passam todos os países em desenvolvimento, aliados a conjuntura internacional.

“A retirada do financiamento por parte dos parceiros veio agravar ainda mais o cenário. O país tem que viver dos recursos de que dispõe. Portanto, este ano não vai ser dos melhores, porque a situação de tesouraria tem ainda vários desafios”, reconheceu.

Por último, Nakhare apelou os agentes económicos a redobrarem esforços para garantir que a economia continue a funcionar, isto é, o dinheiro que sai volte a entrar, tendo em conta que a contribuição para o fisco é uma forma de poupança. (AIM)