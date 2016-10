IPEX busca parcerias para elevar qualidade de produtos

O PRESIDENTE do Conselho de Administração (PCA) do Instituto para a Promoção de Exportações (IPEX), João Macaringue, afirma que a instituição que dirige está apostada em atrair a capacidade dos chineses de produzir e processar bens em quantidade e qualidade exigida pelos mercados.

Em entrevista de balanço da participação de Moçambique na V Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), que teve lugar 11 e 12 do corrente mês, em Macau, na China, Macaringue disse que esta iniciativa visa promover a exportação de produtos processados.

“A balança comercial entre Moçambique e China é altamente desequilibrada. A China é um dos principais países de onde parte a maioria dos produtos que consumimos. O que acontece é que a nossa capacidade de penetrar no mercado chinês continua muito baixa. Por isso, apostamos na atracção do conhecimento que eles têm na produção, processamento e exportação, tendo em conta a qualidade necessária para o efeito”, afirmou.

Lembre-se que 14 empresários nacionais de áreas como agro-processamento, turismo, consultoria e serviços participaram no Fórum Macau, integrados numa delegação chefiada pelo Primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

“Todos estes empresários realizaram mais do que três encontros. E todos tiveram firmes propósitos de intercâmbio que numa fase bem avançada pode dar resultados”, disse, para depois acrescentar que “houve claras intenções de negócios com várias empresas chinesas”.

Segundo a AIM, Macaringue garantiu que já existe um plano de acção definido por cada um, razão pela qual se espera a visita de empresários chineses ao país para confirmar as potencialidades evidenciadas pelos moçambicanos.

“Precisamos acompanhar o empresariado nacional na interacção necessária com os chineses para a materialização das suas intenções. A palavra de ordem do Governo moçambicano no domínio da industrialização aponta para a instalação, no país, de fábricas de processamento para acrescentar valor às matérias-primas e criar mais postos de trabalho”, frisou.

Refira-se que durante o Fórum Macau a China anunciou 18 medidas que vão nortear a cooperação com os países de língua portuguesa no triénio 2017/19, abarcando três áreas principais: a cooperação humana e cultural, cooperação da capacidade produtiva e cooperação para o desenvolvimento.