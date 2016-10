MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Crise afecta obras na EN4

A FIRMA WBHO acaba de submeter à TRAC um pedido de revisão do seu contrato de empreitada para a reabilitação da Secção 16 A-B, da EN4, no troço entre Ressano Garcia e Moamba, província de Maputo, evocando a necessidade de amortecer o impacto da depreciação da moeda sobre o custo de materiais.

Nos termos do referido contrato, as obras do projecto deviam ter iniciado no princípio deste mês, sendo que o empreiteiro já tinha começado a mobilizar equipamentos para o estaleiro montado no terreno.

Segundo Fenias Mazive, director do Centro de Manutenção da TRAC, em Maputo, o pedido da WBHO está a ser apreciado pelos accionistas da companhia, esperando-se que um posicionamento definitivo sobre o assunto seja tomado ainda este mês.

“O empreiteiro submeteu a sua proposta de trabalho antes de o cenário geral de preços mudar no mercado. Houve um agravamento dos custos de materiais, sobretudo o betume, que é a principal matéria-prima para o trabalho proposto. Mas também o cimento e os combustíveis subiram de preço. Ora, tudo isso alterou a estrutura inicial de custos, sendo, nessa base, que o empreiteiro solicitou uma adenda de dez por cento ao contrato que está neste momento a ser analisada pelos accionistas da empresa”, explica Mazive.

Sobre os cenários possíveis, disse que a TRAC vai se posicionar brevemente. Mas reconheceu haver o risco de se desprogramar todo o trabalho até aqui planificado, caso haja necessidade de se lançar um novo concurso, o que só acontecerá se as negociações em curso entre a TRAC e o empreiteiro não produzirem uma solução que satisfaça as duas partes.

Sobre a natureza do trabalho a ser realizado na Secção 16 da EN4, Fenias Mazive explicou tratar-se de uma manutenção preventiva, destinada a manter a qualidade da estrada.

“Não é que haja grandes problemas na secção a ser reabilitada. O ponto é que é necessário ir fazendo estas intervenções para evitar que o desgaste aumente e torne mais onerosas as futuras operações de manutenção. A estrada já tem 16 anos, então precisamos agir agora para evitar que a degradação acelere devido ao uso…”, disse Mazive.

Refira-se que nos planos de intervenção da TRAC, aprovados para este ano, decorrem as obras de ampliação da portagem da Moamba, que incluem o acréscimo de quatro novas cabines de cobrança e cinco faixas de rodagem, além de melhorias no edifício principal.