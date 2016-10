GÁs do Rovuma: ExxonMobil adquire participação na Área 4

A multinacional americana ExxonMobil vai ser parceira na exploração do gás natural da Área 4 da Bacia do Rovuma, confirmou ontem o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), Omar Mithá.

Sem dar detalhes sobre os valores envolvidos muito menos a participação total da companhia norte-americana, Mithá garantiu que o negócio já foi confirmado oficialmente às autoridades moçambicanas.

A Área 4 da Bacia do Rovuma é neste momento operada pela italiana ENI em parceria com a moçambicana ENH, a sul-correana Kogas e a portuguesa GALP.

Omar Mithá classificou a entrada da ExxonMobil no mercado como um grande ganho sobretudo devido à experiência desta companhia no mercado de produção e distribuição do gás natural no mundo.

“Estamos a falar de um grande “player” no mercado mundial do gás, por isso, esta entrada é um sinal claro de que o nosso país é apetecível. É também expectável que o contexto venha a alterar-se porque, neste momento, não é favorável, uma vez que há um excesso de oferta em relação à procura e também porque houve uma alteração do ponto de vista tecnológico, com o gás de xisto a ganhar certa preponderância no mercado”, explicou Mithá.

A fonte negou ainda que a ExxonMobil possa querer gerir o seu portfólio, ou a sua carteira de negócios, atrasando os projectos em Moçambique e avançando outros noutros países.

“Pensamos que isso são rumores porque, como sabem, todo o desenvolvimento das áreas é feito através de um plano de desenvolvimento que é vinculativo do ponto de vista das decisões que são tomadas ao mais alto nível, neste caso, no Conselho de Ministros”, explicou Mithá.

Referiu ainda que a aquisição da participação pela ExxonMobil não vai atrasar ou complicar a decisão final do investimento porque uma das condições para a aprovação do negócio pelo Governo moçambicano é o cumprimento dos prazos.

“A ExxonMobil já está a trabalhar em Moçambique e temos tido reuniões regulares como parceiros, primeiro do quinto concurso em que tem campos em Angoche e nos blocos de Sofala e Zambeze e, segundo, a respeito da sua entrada na Área 4”, detalhou o PCA da ENH que também garantiu que, no caso particular da Área 4, a companhia norte-americana não terá uma participação minoritária.

Refira-se que muito recentemente aENI e seus parceiros assinaram um acordo vinculativo de venda de Gás Natural Liquefeito (GNL) à BP Poseidon, uma empresa totalmente controlada pela BP Plc.

A Bacia do Rovuma é a mais importante em termos de reservas de gás até aqui descobertos em Moçambique representando cerca de 180 triliões de pés cúbicos de gás. Uma parte destas reservas está na Área 1, operada pela Anadarko.

A exploração destes recursos, conforme os planos actualmente definidos, poderá colocar Moçambique entre os três maiores produtores mundiais de gás natural.