Empresárias querem prestar serviços na área de energia

Mulheres empresárias e empreendedoras desejam que pelo menos 30 porcento da prestação de serviços nas áreas de energia e recursos minerais sejam adjudicados a mulheres.

A pretenção foi apresentada ontem, em Maputo, num evento que tinha como objectivo saudar Letícia Klemens pela sua nomeação ao cargo de ministra dos Recursos Minerais e Energia.

É que para estas mulheres, sendo a timomeira desta pasta, Latícia Klemens pode junto do Governo e de quem é de direito influenciar para que mais mulheres participem de forma activa e que beneficiem dos projectos que estão a ser desenvolvidos nestas áreas.

Na ocasião, as mulheres empreendedoras e empresárias, religiosas e de organizações da sociedade civil enalteceram o papel que Letícia Klemens desempenhou como presidente da Associação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras (FEMME) na ramificação e desenvolviemnto de outras associações em Moçambique.

Encorajaram-na a prosseguir com profissionalismo e dedicação a nova tarefa que lhe foi confiada pelo Presidente da República e que busque sempre ser humilde e forte no trabalho.

“Com esta peneira separe o bom do mau. Não tenha medo do trabalho. Nós mulheres empreendedoras estamos contigo. Seja humilte e forte no trabalho como sempre foste”encorajou Joana Victorino, representante da Associação da Mulher Empreendedora da Matola, ao oferecer uma peneira.

Para Letícia Klemens a nomeação de mulheres para diversos cargos de chefia é sinal de que o governo está comprometido com a inclusão desta camada social não só por serem mulheres mas pela suas competências pois têm contribuído para o bem-estar do país.

Comprometeu-se a a trabalhar em consonância com o Plano Económico e Social e garantir a expansão da rede de energia eléctrica para que toda população tenha acesso a energia eléctrica em tempo útil.

O momento foi caraterizado por orações, dança e cânticos que motivam a mulher moçambicana no geral e a nova ministra, em particular, a ter fé e dedicação no que faz porque só assim é que consiguirá enfrentar as barreiras que forem a surgir pela frente.