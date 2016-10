Presidente Nyusi ao sector produtivo: Há condições para reduzir importação de alimentos

Moçambique tem condições para reduzir a importação de comida e garantir a segurança alimentar através da produção interna, afirmou ontem o Presidente da República (PR), Filipe Nyusi.

O Presidente fez este pronunciamento depois de visitar algumas unidades avícolas, no município da Matola, província de Maputo, onde encorajou os produtores a se engajarem nas suas actividades para inverter o actual cenário de importação de aves e de outros géneros alimentícios.

“Queremos trabalhar para muito em breve pararmos com as importações de aves e de outros produtos, não por capricho, mas porque temos capacidade para produzir”, destacou.

Após ter inaugurado do Centro Distribuidor de Água de Intaka, o PR visitou as instalações da Higest, uma empresa do sector agro-industrial que tem como negócio principal a criação e comercialização de frangos e rações.

Neste estabelecimento, o Presidente Nyusi inteirou-se do seu funcionamento e enalteceu o papel da empresa, que através do fomento da criação de aves, apoia o sector familiar, indo ao encontro dos desafios do aumento da produção e produtividade.

Na ocasião, Filipe Nyusi desafiou as empresas agrícolas a diversificarem a sua produção de modo a satisfazerem as necessidades de consumo existentes no mercado.

A menos de um dia do lançamento da campanha agrária 2016 – 2017, o Chefe de Estado reiterou que a prioridade do seu mandato continua a ser a maximização dos níveis de produção de alimentos para garantir o bem-estar das populações.

“A minha grande batalha é a segurança alimentar e a produção de comida, e isto não se faz só com agricultura mas também com a criação de animais. A empresa que hoje visitamos está a criar condições para que haja auto-suficiência, mas este objectivo não pode ser atingido por uma única empresa pois o nosso sonho é de termos zero importações de aves” disse.

A Higest produz 180 000 pintos por semana, 400 toneladas de frango congelado por mês e 2 700 toneladas de ração por ano.

A empresa assegura a distribuição de pintos e ração nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala e Manica e de frango em todo o território nacional.

Filipe Nyusi também escalou o aviário pertencente a cidadã Antonieta Nassone, no bairro de Tsalala, que produz 46 500 aves. Apesar das vicissitudes, os proprietários mostraram-se encorajados com a visita do Presidente, sobretudo porque ele garantiu que o Governo vai continuar a incentivar os pequenos e médios produtores no acesso ao crédito e outras facilidades.