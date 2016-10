Noruega financia reabilitação da terminal térmica de Maputo

O REINO da Noruega vai desembolsar 49 milhões de coroas, o equivalente a pouco mais de 454 milhões de meticais, para participar no financiamento das obras de reabilitação e ampliação da Central Térmica de Maputo.

A informação foi dada na tarde de ontem pelo coordenador do projecto, João Manuel, durante a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino da Noruega, Borge Brende, às instalações da central, cujas obras arrancam dentro em breve.

Segundo João Manuel, as obras têm como objectivo melhorar a qualidade de energia e reforçar a sua expansão.

Com efeito, a infra-estrutura passará a ter uma capacidade acima de 300 Megawats e vai receber energia de Cahora Bassa e a produzida a gás.

Paralelamente, está-se à busca também do apoio da Alemanha e do Banco Central Europeu para completar os cerca de seis milhões de euros necessários para a materlização do projecto.

Entretanto, Borge Brende disse, no final da visita, que “a energia é a base para o desenvolvimento de qualquer país”.

Referiu que Moçambique deve explorar as suas potencialidades energéticas e que o seu país pretende ser um parceiro a longo prazo.

Para além da Central Térmica de Maputo, está projectada a reabilitação e ampliação de infra-estruturas da rede de distribuição das cidades de Tete, Beira e Matola.