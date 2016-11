Para retoma da economia: Governo está fazer sua parte

O MINISTRO da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, pede mais paciência aos moçambicanos argumentando que oGoverno tem estado a cumprir o seu papel para a retoma da economia nacional que enfrenta desafios conjunturais.

Maleiane referiu também que o ano prestes a findar será de aperto e apontou que 2017 será de continuação de esforços com vista à consolidação fiscal.

“Continuamos a ter necessidade de estabilização. Os efeitos da suspensão de apoio e da quebra dos preços no mercado internacional persistem, portanto, vai ser um ano ainda de aperto. Em 2017 vamos continuar com a consolidação fiscal”, sustentou Maleiane.

Acrescentou que a grande esperança para o ano que vem é que com a paz e estabilidade, o país volte a ter uma economia que comece a crescer e a ter a estabilidade cambial e de inflação.

Falando quarta-feira em Maputo, por ocasião da realização da Cimeira de Investimentos da Financial Times em África, Maleiane também precisou que o seu ministério está a fazer uma gestão de tesouraria, priorizando o pagamento de salários.

O Governo moçambicano viu a ajuda dos parceiros programáticos ao Orçamento suspenso desde o final de Abril, coincidindo com a queda dos preços internacionais das principais matérias-primas que Moçambique exporta.

No geral, segundo Maleiane, são aproximadamente 800 milhões de dólares que deveriam vir dos parceiros que deixaram de entrar aos cofres do Estado, o que cria maior pressão sobre as finanças públicas.

“Temos estado fazer cortes nalgumas despesas, tudo no sentido de garantir que os funcionários tenham o seu salário, mas peço que tenham muita paciência e acredito que as pessoas saberão ter essa paciência”, disse Maleiane.

Durante o encontro, o governante reconheceu as dificuldades que a economia moçambicana enfrenta, tendo garantido que o Governo está tudo a fazer com vista a recuperar a confiança dos parceiros internacionais, incluindo o FMI.

No evento, a fonte também admitiu a insustentabilidade do actual nível de dívida externa avaliada em pouco mais de 11 biliões de dólares norte-americanos, defendendo, por isso, a necessidade da sua rápida reestruturação.

Segundo dados lançados por Maleiane, a dívida comercial tem maior importância nesta reestruturação tendo em conta que apesar de representar 17 por cento do total ela corresponde a quase 50 por cento do serviço da dívida.

O governante referiu que o crescimento da economia de Moçambique deverá se situar em torno dos 3.9 por cento, este ano, valor que pode não ser alcançado caso não se alcance a paz o mais rapidamente possível.

No início do ano, o país previa um crescimento anual de sete por cento, tendo sido depois revisto para 4.5 por cento.

A cimeira do Financial Times foi aberta pelo Chefe do Estado, Filipe Nyusi, que no seu discurso deixou também uma mensagem de esperança para o futuro.

“Apesar das limitações que o país enfrenta, neste momento, as projecções para os próximos anos são duma economia atractiva ao investimento directo estrangeiro, mantendo-se com fundamentos estáveis e perspectivas bastante promissoras”, sustentou Nyusi.

O Chefe do Estado referiu também que o seu Governo está a envidar esforços para o reforço do capital humano e social. “Estamos empenhados no crescimento económico inclusivo e no aumento da produção, produtividade e competitividade da economia”, apontou.

O Financial Times é um jornal diário internacional de língua inglesa, com uma ênfase especial em negócios e notícias económicas.