Produtos agrícolas tendem a subir de preço

Os preços de grão de milho branco, farinha de milho branco, feijão nhemba e manteiga e os dois tipos de amendoim registaram uma tendência de subida, na semana passada, na maioria dos mercados monitorados pelo Sistema de Informação sobre Mercados Agrícolas (SIMA).

Segundo aquele órgão do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, na semana passada, o arroz era vendido a 50 e 55,00Mt/Kg e o feijão manteiga a 100,00Mt/Kg, na maioria dos mercados.

Comparando a média de preço nominal de cada produto monitorado pelo SIMA, nota-se no geral, uma tendência de se ter maior valor absoluto em relação a média da semana anterior.

Em termos de variação de preços, segundo o SIMA, o grão de milho branco, na maioria dos mercados, não registou alteração, com excepção dos de Quelimane e Namuno que tiveram uma variação em 10% comparando ao valor da semana anterior.

Os mercados de Maxixe e Gorongosa, também variaram ligeiramente de preços em relação a semana anterior, 5.00% e 4.76%, respectivamente.

O preço médio da semana ao nível de mercados retalhistas, foi de 29.19 Mt/kg contra 26.14 Mt/kg da semana anterior.

O preço mais alto da semana finda foi de 57.14 Mt/kg, praticado no mercado da vila sede do distrito de Boane. Na semana anterior o valor alto foi registado em Homoine, 42.86 Mt/kg. O mais baixo na semana passada, continuou a ser de 20,00Mt/Kg praticado na vila de Balama e Ribaue.

No arroz, o SIMA adianta que o maior número de mercados continuou a vender este cereal entre 50 e 55,00Mt/Kg. Comparando com preços da semana anterior, houve variação em quatro mercados, dos quais três aumentaram o valor, com destaque para Balama em 12.50% depois a vila de Homoine em 11.11%. O Único mercado que baixou o preço de arroz é o da cidade de Quelimane, em 14.29%. Aqui o produto era vendido, na semana anterior, a 70.00Mt/kg, mas na semana passada vendia-se a 60.00Mt/kg.

O preço médio da semana finda, foi de 51.24 Mt/kg contra 26.14 Mt/kg da semana anterior. O valor mais alto foi de 65.00 Mt/Kg praticado em Lichinga, contra 70,00Mt/kg da semana anterior praticado na cidade de Quelimane. O mais baixo, continuou a ser de 45,00Mt/Kg, em vigor em seis mercados.

O preço de feijão nhemba, teve tendência a subir. Os mercados que aumentaram o preço deste produto são da Matola (26.32%), Montepuez (20.00%), Chimoio (20%) e Balama (14.29%).

O valor médio da semana passada ao nível de mercados retalhistas foi de 49.76 Mt/kg. O mais alto continuou a ser praticado na cidade da Matola a 95.00 Mt/kg e o mais baixo continuou também a vigorar no mercado da sede do distrito de Namuno, na província de Cabo Delgado e Ribaue a 30.00 Mt/kg.

Já no feijão manteiga, o maior número de mercados retalhistas vendia esta leguminosa a 100,00 Mt/Kg. Ribaue é o mais evidente, no cômputo geral, dos mercados que subiram o preço em 33.33% depois o de Balama com 14.28% enquanto Panda, Montepuez e Gorongosa baixaram de preço.

O valor médio praticado é de 86.84 Mt/kg contra 82.76 Mt/kg da semana anterior. O preço mínimo é 60.00Mt/Kg, observado nos mercados de Chimoio e Quelimane, enquanto o máximo é 140.00Mt/Kg em vigor em Mabote, província de Inhambane.

No geral, os dois tipos de amendoim continuaram, na semana passada, com tendência a subir de preço. Para o amendoim pequeno, a maior subida foi é de 28,79% anotada no distrito de Panda, depois de Maputo e Ribaue em 25,00%.

O preço médio do amendoim pequeno na semana em análise, ao nível de mercados retalhistas foi de 117.92 Mt/Kg contra 109.46Mt/kg da semana anterior. O valor mais baixo foi praticado em Mocuba 50,00Mt/Kg e o mais alto vigorou na Matola (170.00Mt/Kg).

Para o amendoim grande, o preço médio foi de 83.31Mt/Kg contra 109.46Mt/kg da semana anterior. O mais baixo esteve em vigor em Pemba, (43.1200Mt/Kg) e o mais alto foi praticado em Boane ( 120.00Mt/Kg).

Mercado Milho Branco Arroz Corrente Feijão Manteiga 24/10/16 31/10/16 24/10/16 31/10/16 24/10/16 31/10/16 MAPUTO 28,57 28,57 50,00 50,00 100,00 100,00 MATOLA - - 55,00 55,00 100,00 150,00 MAXIXE 27,57 28,57 55,00 55,00 100,00 100,00 MASSINGA 28,57 28,57 48,00 48,00 100,00 100,00 HOMOINE 28,57 28,57 45,00 50,00 100,00 100,00 INHASSOURO 31,43 31,43 48,33 48,33 100,00 100,00 GORONGOSA 31,43 32,65 50,00 50,00 98,98 92,38 NHAMATANDA 33,14 33,14 50,00 50,00 70,00 70,00 CHIMOIO 27,43 27,43 55,00 55,00 60,00 60,00 QUELIMANE 28,57 31,43 70,00 60,00 60,00 60,00 RIBAUE 20,00 20,00 50,00 50,00 60,00 80,00 MONTEPUEZ 22,86 22,86 45,00 45,00 75,00 65,00 BALAMA 20,00 20,00 40,00 45,00 70,00 80,00 NAMUNO 22,86 25,14 45,00 48,33 76,67 76,67

Fonte: SIMA

Maputo 2 Novembro 2016.