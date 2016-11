Preços mantêm tendência de subida em Outubro

O PAÍS registou, em Outubro, uma subida do nível geral de preços de cerca de 2,58 por cento, anunciou ontem o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ainda em Outubro, a inflação acumulada situou-se em 17,67 por cento e a homóloga em 25,53%.

Os dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula, ao longo do mês, indicam que a divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas, com uma variação na ordem de 3,34 por cento, contribuiu para a tendência geral de aumento de preços com aproximadamente 1,67 pontos percentuais (pp) positivos.

Da análise da inflação mensal por produto, há a destacar o aumento de tomate (9,8 por cento), amendoim (12,6%), coco (11,4%), gasóleo (23,9%), arroz (2,2%), farinha de milho (2,4%) e carapau (5,2%). A contribuição destes no total da inflação mensal foi de 1,14pp positivos.

Segundo o INE, de Janeiro a Outubro o país registou um aumento de preços em cerca de 17,67 por cento. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais se destacou ao contribuir para a tendência geral com aproximadamente 11,57pp positivos.

Desagregando a inflação acumulada por produto, merece destaque o aumento de arroz, farinha de milho, óleo alimentar, amendoim, açúcar amarelo e carapau. Estes com 7,38pp positivos.

De acordo ainda com o INE, os preços de Outubro, quando comparados com os do mesmo mês em 2015, indicam um agravamento de 25,53 por cento.

A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a de maior agravamento de preços com 38,97 por cento, o equivalente a uma contribuição de aproximadamente 17,67pp positivos.

Desagregando os dados pelos três centros de recolha (Maputo, Beira e Nampula), verifica-se que a cidade de Maputo registou a inflação mensal mais elevada (2,74 por cento), seguida pela Beira (2,46%) e Nampula (2,39%).

Em termos de comparticipação no total da inflação mensal registada no país, a cidade de Maputo foi responsável por 1,38pp positivos, enquanto as cidades de Nampula e Beira contribuíram com 0,79pp e 0,41pp positivos, respectivamente.

De Janeiro a Setembro as três cidades viram os seus preços agravados, sendo a cidade de Nampula a de maior aumento com 18,31 por cento, seguida pela Beira com 17,59 por cento e Maputo com 17,28 por cento.

Em termos homólogos, Maputo foi a que teve o maior agravamento do respectivo nível geral de preços com 26,46 por cento. As cidades de Beira e Nampula registaram aumentos de preços na ordem de 25,05 por cento e 24,37%, respectivamente.