Retoma da ferrovia Cuamba-Lichinga: Transportadores rodoviários desafiados a elevar qualidade

A REABERTURA da linha-férrea entre as cidades de Cuamba e Lichinga, na província do Niassa, aumenta a oferta de transporte de pessoas e bens, no entanto coloca desafios aos operadores rodoviários, que têm de melhorar a qualidade de serviços para manter a clientela.

O Corredor de Desenvolvimento do Norte (CDN), que explora o sistema ferroviário do “Corredor de Nacala”, retomou recentemente as ligações entre as cidades de Cuamba e Lichinga, que serão efectuadas aos finais de semana para o transporte de passageiros.

Sérgio Paunde, porta-voz da empresa, esclareceu que o número de comboios poderá ser aumentado em função da demanda.

O comboio de mercadorias será introduzido na segunda semana do próximo mês, segundo a fonte, que sublinhando, entretanto, que a tarifa praticada para o serviço de passageiros está ao alcance da maioria da população da província do Niassa e não só.

Apesar do serviço de transporte de passageiros ter sido relançado há menos de uma semana os transportadores rodoviários já começam a procurar soluções perante uma hipotética redução da procura do seu serviço.

Eliseu Gaisse, representante da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) no Niassa, disse que o reinício da circulação de comboios entre Cuamba e Lichinga remove as barreiras que isolavam a província do Niassa do resto do país, reconhecendo que esta retoma constitui um desafio para o empresariado, sobretudo para os transportadores rodoviários.

“Teremos de mudar de atitude. Os que resistirem à mudança perderão mercado e sentir-se-ão forçados a abandonar o sector de transporte rodoviário de passageiros e carga. A solução está na adopção de medidas que visam melhorar qualitativamente o serviço que prestamos aos clientes", vincou Eliseu Gaisse.

Segundo ele, desde que reiniciou a circulação de comboios entre Cuamba e Lichinga regista-se uma redução do nível de procura do transporte rodoviário, sobretudo no serviço de passageiros.

“Se na rota Cuamba-Lichinga operavam seis autocarros por dia, dois já não têm passageiros e acabam partindo no dia seguinte para fazer a mesma rota e isso se deve ao facto dos passageiros esperarem pelo comboio", frisou.

As tarifas praticadas pelos transportadores rodoviários, 600,00 meticais por passageiros, são um factor que faz com que as pessoas passem a preferir o comboio, cuja tarifa é de 160,00 meticais.

Eliseu Gaisse precisou que os membros da agremiação que lidera ao nível da província do Niassa têm desenhado cenários que visam contornar uma possível escassez de utentes dos seus serviços.

"Estamos a olhar para os distritos mais ao interior da província, que estão distantes do sistema ferroviário, para oferecer-lhes serviços de transporte de carga e passageiros até à estação de Lichinga e apeadeiros e julgamos que isso vai trazer lucros para mantermo-nos na actividade que hoje exercemos.

A reabilitação de raiz dos 262 quilómetros de ferrovia que liga Cuamba a Lichinga custou 100 milhões de dólares norte-americanos.