Ministro da indústria e Comércio: Assegurados alimentos para quadra festiva

O PAÍS tem “stock” de produtos alimentares de primeira necessidade para assegurar o abastecimento do mercado durante a quadra festiva que se avizinha.

A garantia foi dada pelo Ministro da Indústria e Comércio, Max Tonela, falando, sexta-feira, no quadro da conclusão da visita de trabalho de três dias que vinha efectuando à província de Nampula.

Referiu, no entanto, que em relação a batata reno e tomate poderá registar-se uma rotura dos produtos no mercado face à procura que caracteriza os momentos festivos do Fim-do-Ano, “mas em relação a arroz, açúcar, farinha de trigo, óleo alimentar, farinha de milho a sua disponibilidade, ao nível de todas províncias, está assegurada”.

A reabertura da linha ferroviária Lichinga-Cuamba no início deste Novembro vai fazer com que feijão, batata-reno, entre outros produtos produzidos na província do Niassa, cheguem com alguma facilidade à Nampula, Cabo Delgado e parte da Zambézia a preços competitivos.

Apesar da disponibilidade, o ministro garantiu que as subunidades competentes do Ministério da Indústria e Comércio estarão no terreno nos próximos dias para monitorar o comportamento do mercado relativamente às necessidades em termos de hortícolas e leguminosas.

No que tange ao agravamento de preços dos produtos essenciais, algo comum na época festiva, Max Tonela considera não existirem, neste momento, razões económicas que possam justificar tal aumento, porque assiste-se, nesta última quinzena, uma tendência de estabilidade do metical em relação a outras moedas, exemplo do dólar norte-americano e do rand sul-africano.

Se tal tendência se mantiver, o MIC, através da Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), não vai tolerar especulação de preços de produtos essenciais.

No âmbito do controlo do mercado e para que os comerciantes não sejam colhidos de surpresa, o INAE vai divulgar, a partir desta semana, as medidas punitivas previstas na lei para quem agravar os preços com propósito de tirar vantagens do aumento da procura.

Em Nampula, Max Tonela visitou as principais unidades de produção e processamento, armazéns de grupos envolvidos na comercialização agrícola e dialogou com associações de produtores e autoridades governamentais dos distritos de Nacala-Porto, Ribáuè e Malema.

Carlos Tembe