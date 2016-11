Redução de pressões inflacionárias: FMI encoraja medidas adoptadas pelo Governo

O FUNDO Monetário Internacional (FMI) incentiva o Governo moçambicano a continuar a ajustar a política monetária para reduzir as pressões inflacionárias, limitando o crescimento dos agregados monetários e tornando positiva a taxa de juro real.

Trata-se de uma medida que, segundo esta instituição financeira internacional, afectará o crescimento do crédito, num contexto em que o crédito mal-parado pode aumentar.

Esta informação está contida no último relatório Perspectivas Económicas para África Subsahariana e Moçambique, da autoria do FMI e que foi recentemente divulgado e discutido em Maputo.

O documento considera que a retoma do programa do FMI em Moçambique ajudaria a restaurar a confiança dos agentes económicos, contendo as pressões externas e estabilizando a economia, mas que para o efeito o país deverá dar alguns passos.

Entre tais pressupostos o documento destaca o começo efectivo da auditoria independente e internacional às dívidas da EMATUM, MAM e Pro-Indicus.

Segundo o FMI, a auditoria a estas entidades, que beneficiaram de garantias soberanas, poderá ajudar tornar a dívida pública sustentável, incluindo através da sua reestruturação com os credores.

A auditoria, que deverá ser feita por uma empresa britânica com a qual a Procuradoria-Geral da República assinou semana passada um contrato, ajudaria também, de acordo com o FMI, na implementação de políticas macroeconómicas sólidas. “Mas a solução duradoura e sustentável também passa pela implementação de reformas estruturais encabeçadas pelas autoridades moçambicanas”, lê-se no relatório.

O FMI recomenda também o fortalecimento da capacidade de análise de risco fiscal e gestão da dívida pública e políticas para diversificar e tornar mais competitiva a economia.

“A depreciação do metical também deveria ser uma oportunidade para aumentar a competitividade e reduzir a dependência das importações”, considera o FMI.

Outras soluções duradouras e sustentáveis passam também pela melhoria do ambiente de negócios, ligações entre os grandes projectos e o resto à economia, continuidade do processo de modernização do Banco Central, optimizando a operação da política monetária e assegurando a estabilidade financeira.

No geral, o FMI entende que o Governo está a dar passos na direcção certa, o que se traduz fundamentalmente na comunicação feita aos credores sobre as pressões fiscais do país e ajustes iniciais de políticas fiscal e monetária necessários, em face às pressões externas.

“As perspectivas de médio prazo são ainda positivas para Moçambique”, considera o FMI.