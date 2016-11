INAE acredita na estabilização dos preços

A INSPECÇÃO Nacional das Actividades Económicas (INAE) acredita na estabilidade dos preços dos produtos básicos, sobretudo alimentares, durante a quadra festiva que se aproxima.

Dados estatísticos mais recentes indicam que em Outubro a inflação acumulada se situou em 17,67%, uma tendência muito influenciada pela divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas, que contribuiu com aproximadamente 11,57 pontos percetuais positivos no comportamento geral dos preços.

Numa conferência de imprensa realizada ontem na capital do país, o INAE referiu que a estabilidade dos preços poderá ser suportada pela normalização da oferta, mediante a importação de bens essenciais de países vizinhos, como a África do Sul.

“Estamos perante uma situação paradoxal, pois em condições normais a boa oferta deveria implicar a redução dos preços, mas não é o que está a acontecer por questões conjunturais”, disse o inspector-geral INAE, Acácio Foia.

Ele avançou que as brigadas de fiscalização já se encontram no terreno para monitorar a fixação dos preços e cumprimento das margens de lucros.

Com efeito, de Outubro a Novembro, 4448 estabelecimentos comerciais e operadores foram multados por infracções diversas, num universo de 9329 fiscalizados.

A INAE reiterou que será implacável contra qualquer tentativa de viciação de preços ou venda de produtos fora de prazo.

Acácio Foia explicou que o oportunismo e açambarcamento de produtos têm sido recorrentes nas vésperas e durante a quadra festiva, pois os agentes económicos procuram alcançar o lucro que não conseguiram fazer ao longo do ano.

Para além das multas aos infractores, a instituição vai privilegiar a sensibilização e o diálogo nas suas actividades inspectivas. Algumas infracções poderão ser penalizadas com multas que vão até 12 salários mínimos da Função Pública.

Entretanto, no âmbito da fiscalização na província de Maputo, o INAE constatou o incumprimento do decreto sobre o licenciamento da actividade comercial e do atinente aos requisitos higiénicos sanitários, de produção, transporte, comercialização, inspecção e fiscalização de géneros alimentícios. Entre os infractores, uns foram advertidos e outros foram penalizados com multas previstas na lei.