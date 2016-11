Iniciam reembolsos no Nosso Banco

DEPOIS de quase duas semanas de espera, iniciou ontem o processo de reembolsos aos depositantes singulares do Nosso Banco, observando-se o limite máximo de 20 mil meticais por cada titular.

Logo nas primeiras horas do dia de ontem eram notórias algumas filas de pessoas ansiosas em levantar o seu dinheiro.

Alguns clientes que falaram ao “Notícias” criticaram o sistema de senhas introduzido para facilitar o atendimento nos balcões da instituição, considerando-o moroso, sobretudo porque, conforme argumentaram, situações houve em que depois de longa espera as pessoas não podiam levantar o dinheiro porque os seus dados não constavam do registo.

“Recebemos a informação de que o balcão só atende até 50 pessoas por dia. Recebi senha juntamente com outras pessoas, mas passa bom tempo e nem metade dos que aqui estão foi atendida”, disse um dos clientes, pedindo o anonimato.

Outros clientes queixaram-se do facto de o banco não se ter dignado a prestar qualquer esclarecimento sobre os procedimentos a seguir nos casos em que os seus depósitos superavam os 20 mil meticais.

Os clientes também pretendem saber do Banco Central as reais razões que levaram à queda do Nosso Banco.

Entretanto, segundo dados avançados há dias pelo Banco Central, a revogação da licença de exercício da actividade do Nosso Banco deveu-se à degradação contínua dos principais indicadores prudenciais e de rendibilidade, fundos próprios negativos e capital muito abaixo do mínimo regulamentado.

Também a fraca liquidez e, consequentemente, dificuldade de honrar os compromissos com a sua clientela, a não observância por períodos sucessivos das reservas obrigatórias e resultados acumulados negativos são algumas das razões que ditaram a intervenção do Banco Central.

Antes da revogação da licença, em face da situação verificada, foram aplicadas para o Nosso Banco várias medidas extraordinárias de saneamento que não lograram a reversão da situação anómala com que a instituição se deparava.