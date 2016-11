Saúde financeira da Banca: CTA prepara encontro com o Banco Central

A CONFEDERAÇÃO das Associações Económicas de Moçambique (CTA) anunciou ontem que está a preparar-se para um encontro com o Banco Central a fim de se esclarecer sobre a real saúde financeira da banca nacional.

A informação foi avançada ontem pelo presidente da CTA, Rogério Manuel, no final de um encontro com os representantes da Associação Moçambicana de Bancos.

A reunião, considerada rotineira, serviu, segundo o presidente da CTA, para a busca de uma assessoria com vista ao encontro agendado para breve com o Banco Central.

O encontro entre a CTA e a Associação Moçambicana de Bancos acontece dias depois de o Banco Central ter feito duas intervenções em cerca de um mês, em dois bancos, nomeadamente o afastamento do Conselho de Administração do Moza e revogação da licença de exercício da actividade do Nosso Banco.

Na sexta-feira, o Banco Central garantiu não que existem motivos para pânico, porque o sistema financeiro nacional está saudável e que nenhum moçambicano perderia o seu dinheiro.

Na ocasião, Joana Matsombe, administradora para a área de Supervisão Bancária no Banco de Moçambique, apelou a todos os cidadãos a continuarem a confiar nos bancos.

Entretanto, Rogério Manuel não se mostra tranquilo com o posicionamento do órgão regulador do sistema financeiro, chegando mesmo a considerar que esta instituição agiu de má-fé em relação aos clientes do Nosso Banco.

“Nós achamos que o Banco Central deveria ter feito a mesma intervenção nos dois bancos. Não convence o facto de se dizer que o Nosso Banco só tinha 900 clientes corporativos e 5000 clientes”, sustentou.

Apesar de ter recebido também garantias da Associação Moçambicana de Bancos de que o sistema financeiro continua sólido, Manuel manifesta ainda algumas reversas sobre a fiabilidade de tal informação, porque, segundo ele, os indicadores do Banco Central mostram que muitos bancos estão no limite em termos de solvabilidade.

Solicitado a falar sobre o encontro, o representante da Associação Moçambicana de Bancos, Teotónio Comiche, negou dar pormenores sobre a reunião de ontem, limitando-se a dizer que o mesmo decorre do facto de a sua agremiação ser membro da CTA.