PETRÓLEO E GÁS: Chineses reforçam investimento no país

A EMPRESA chinesa de petróleos CNPC poderá investir nos próximos tempos na construção de infra-estruturas de exploração e processamento de gás natural no país, segundo garantias do director do Departamento Internacional da companhia, Wang Hongtao.

O investimento, que será a materialização da assinatura de um memorando entre a CNPC e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) em Maio, está dependente da conclusão das pesquisas numa área da bacia do Rovuma.

Actualmente, uma equipa da CNPC liderada pelo presidente Wang Yinlin encontra-se em Moçambique para estudar e avaliar os termos de cooperação entre as duas partes no sector de recursos naturais. Está em causa a construção de oleodutos para o escoamento do gás e uma planta de produção de energia eléctrica.

“Somos parceiros da Eni e temos um acordo de cooperação com a ENH. O presidente da CNPC está em Moçambique para discussões em torno desta parceria e avaliar os passos a seguir à assinatura do memorando”, disse o director.

“Não podemos avançar sem que as pesquisas estejam concluídas. No que diz respeito ao bloco 4, estamos a trabalhar com o nosso parceiro, a Eni, para alavancar o desenvolvimento no campo do gás. Aguardamos com expectativa o trabalho que está a ser levado a cabo na prospecção”, acrescentou.

Actualmente, a CNPC tem 17 projectos no sector do petróleo e gás natural, destacando-se, além de Moçambique, o Chade, Sudão, Sudão do Sul, Níger, Nigéria, Tunísia e Algéria com uma produção de mais 16.71 milhões de toneladas no ano passado.

No que diz respeito ao processamento, a empresa dispõe de uma capacidade de refinação de sete milhões de toneladas por ano e de seis gasodutos de mais de três mil quilómetros com uma capacidade de 24 milhões de toneladas anuais.

ANA RITA TENE, em Beijing