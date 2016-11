Nosso banco: Fundo de garantia cobre 91% dos depositantes

O FUNDO de Garantia de Depósito permite o reembolso, na totalidade, a cerca de 4500 depositantes singulares do liquidado Nosso Banco, o correspondente a 91 por cento, de um total de 5116 clientes singulares.

A informação foi prestada ontem pelo Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, durante o informe prestado à Assembleia da República sobre a situação do Nosso Banco.

A ida do Governo ao Parlamento surgiu em resposta a uma solicitação da bancada parlamentar da Renamo, que pretendia obter mais informações sobre os contornos da dissolução do Nosso Banco, uma instituição que era detida maioritariamente pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e pela Electricidade de Moçambique (EDM).

No informe, Carlos Agostinho do Rosário referiu que é da exclusiva responsabilidade do Banco de Moçambique, no princípio da defesa do interesse público, tomar as medidas que julgar necessárias para assegurar a estabilidade e solidez do sistema financeiro do país.

Aliás, a estabilidade do sistema financeiro é condição necessária para a canalização das poupanças para o investimento, com vista a assegurar o crescimento sustentável da economia do país.

O primeiro-ministro explicou ainda que, na sequência da revogação da licença do Nosso Banco, foram tomadas as medidas nas diversas fases do processo de liquidação para proteger-se os interesses dos depositantes e credores.

“A primeira medida tomada foi a de activar o Fundo de Garantia de Depósitos para assegurar os reembolsos dos depositantes singulares”, indicou.

Detalhou que foi tendo em conta os recursos limitados deste fundo que se estabeleceu o limite de reembolso de 20 mil meticais para cobrir o maior número possível de depositantes singulares em caso de falência de um determinando banco.

Entretanto, segundo o governante, o limite de 20 mil meticais fixado para cada depositante poderá ser aumentado em função dos resultados da avaliação do processo de reembolso em curso e dos recursos disponíveis no fundo.

“Cientes das limitações do Fundo de Garantia de Depósitos para satisfazer os clientes do Nosso Banco, os depositantes que não forem contemplados nesta primeira fase serão considerados no processo de apuramento da massa falida do banco”, garantiu o Primeiro-Ministro.