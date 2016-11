Jornalistas capacitados em matéria de seguros

JORNALISTAS nacionais beneficiaram há dias de uma capacitação em matéria de seguros, iniciativa levada a cabo pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM).

O objectivo da formação era incrementar o nível de literacia financeira no seio desta classe profissional, além de muni-los de conhecimento e informação relacionados com a actividade seguradora nacional.

Durante o curso, foram apresentados e debatidos três temas relacionados com os seguros, a saber: “O Regime Jurídico dos Seguros; O Papel do Jornalista na Defesa dos Direitos do Consumidor; e Descrição do Mercado de Seguros em Moçambique”.

Para além dos temas apresentados pelos oradores na abertura do evento, foi efectuada uma breve apresentação da Estratégia de Educação Financeira em Seguros (EFISE) que o ISSM está a implementar desde 2014.

Com esta estratégia, o ISSM pretende dar a conhecer ao público a importância do seguro, protecção do consumidor, difundir informação sobre o mercado, criar ambiente favorável para todos os intervenientes do sector, garantir o cumprimento da legislação e promover uma indústria seguradora sólida, eficiente e eficaz.

Para o efeito, o ISSM produz brochuras e vídeos educativos sobre o sector, participa em feiras, seminários, programas de televisão e rádio, assim como realiza palestras nas escolas e universidades a nível nacional.

O encontro suscitou debate entre os participantes em torno das matérias apresentadas, pelo que alguns jornalistas afirmaram que a informação adquirida servirá de ferramenta importante no exercício da sua actividade, ao mesmo tempo que congratularam à iniciativa do ISSM em organizar o evento que ocorreu pela segunda vez no país.

Os jornalistas sugeriram que este tipo de formação decorresse trimestralmente.

No final do evento foram distribuídos aos participantes certificados de participação, publicações contendo informação sobre seguros produzidas pelo ISSM, bem como brindes preparados para a ocasião.