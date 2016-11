AT vai apertar o cerco à exportação da castanha

A AUTORIDADE Tributária de Moçambique (AT) - Delegação Regional Norte garante que não abrirá espaço à exportação da castanha de caju em bruto através das fronteiras terrestres e marítimas antes que o Governo dê luz verde neste sentido.

Tal facto significa que as fábricas de processamento têm asseguradas matéria-prima suficiente para a sua plena laboração.

A garantia foi dada pelo director Regional Norte da AT, Jerónimo Plácido, num encontro que semana passada reuniu, na cidade de Nampula, membros do Governo e industriais do caju para debater os aspectos que podem pôr em risco o cumprimento das metas de comercialização da castanha fixada em 48 mil toneladas para a laboração das fábricas.

Para garantir transparência e reforço da fiscalização a que as mercadorias são sujeitas antes do embarque através do porto de Nacala, Jerónimo Plácido instou ao Executivo de Nampula e à Associação dos Industriais do Caju (AICAJU) a destacarem dois funcionários ou associados para trabalharem com a AT no terminal de exportações.

No terminal de exportações e na Kudumba os funcionários vão assistir o empacotamento e inspecção não intrusiva de mercadorias (scanner). Este procedimento, que assegura transparência, vai garantir que os bens declarados correspondam aos dados constantes da documentação de pedido de autorização para exportação.

No ano passado, as Alfândegas no porto de Nacala desbarataram uma tentativa de exportação para India de 48 contentores da castanha em bruto declaradas, como feijões, uma manobra que visava o não pagamento da sobretaxas do custo total da mercadoria, uma situação que Jerónimo Plácido apela para não se repita.

Mahomed Yunus, presidente da AICAJU, disse no encontro que os associados ,a nível da província de Nampula ,compraram, até o momento, cerca de 26 mil das 48 mil toneladas que as fábricas necessitam para assegurar a sua laboração por um ano. Nampula conta com 33 fábricas, 12 das quais em laboração, empregando cerca de 13.500 trabalhadores.

A paralisação das restantes 13 fábricas prende-se com a exiguidade da castanha para garantir a sua laboração, situação que afecta o pagamento de salários aos trabalhadores e arrecadação de receitas pelo Estado.

A entrada de estrangeiros como chineses, paquistaneses, vietnamitas e indianos na comercialização da castanha, está causar prejuízos aos operadores nacionais que não conseguem aguentar com o preço de 90 meticais contra 40 meticais por quilograma praticado no início da presente campanha.

Jaime Chissico, delegado provincial do Instituto Nacional de Fomento do Caju (INCAJU) em Nampula, disse que a maioria dos novos intervenientes na compra da castanha de caju não conhecia as políticas do sector que priorizam o abastecimento à indústria em matéria-prima.

Victor Borges, governador de Nampula considerou o encontro havido como oportuno porque, de acordo com as suas palavras, “ficou vincado que todos vamos trabalhar para travar a exportação de castanha em bruto”.

Acrescentou que a articulação entre os vários sectores para que haja transparência é possível como ficou demonstrado. “Agora vamos todos arregaçar as mangas e trabalhar para o bem do povo”- concluiu.