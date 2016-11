Uso doméstico de gás atrai catorze empresas

CATORZE empresas concorrem para a adjudicação de vários projectos de utilização do gás natural liquefeito no mercado doméstico. Fonte do Ministério dos Recursos Minerais e Energia fez saber que na sequência do concurso público lançado a 26 de Agosto último foram recebidas propostas das empresas Mitsui, Engro Fertilizer, Shell Mozambique BV, Electricidade de Moçambique, Yara International, Marubeni, Gl-Africa Energy, Muinvest, Auto-Gás, Epsilon, Jiangsu SinochemConstruction Co.LTD, Union-JNC-JSPDI-VBC-SAL Consortiun, Gas Nosu e MOTSE, SA.

Adianta a mesma fonte que todas as propostas apresentadas pelos concorrentes já foram abertas, decorrendo neste momento a sua avaliação.

Após a descoberta de hidrocarbonetos na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, o Governo e as concessionárias acordaram em disponibilizar determinadas quantidades de gás natural para o desenvolvimento de projectos industriais no mercado nacional.

Foi assim que o Executivo lançou em Agosto último um concurso público para a selecção de empresas interessadas na concepção, investimento e desenvolvimento de projectos de utilização do gás liquefeito em iniciativas como geração de energia eléctrica e produção de fertilizantes ou combustíveis líquidos para o consumo local.

Inicialmente o prazo estabelecido para a submissão das propostas era 17 de Outubro, período que mais tarde veio a ser alterado para 17 de Novembro corrente.

Segundo o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, com este concurso pretende-se valorizar localmente os recursos naturais e contribuir para a satisfação das necessidades do mercado doméstico em determinados serviços e bens de consumo, substituindo a sua importação.

Refira-se que para além da exportação o gás natural poderá ser usado internamente para a produção de diesel sintético, fertilizantes, geração de energia eléctrica, canalização doméstica, entre outras iniciativas.

A bacia do Rovuma é até aqui a mais importante reserva de gás natural descoberta em Moçambique, tendo como principais operadores a italiana Eni e a norte-americana Anadarko.

As duas companhias efectuaram nos últimos anos descobertas calculadas em pouco mais de 180 triliões de pés cúbicos de gás, cuja exploração em moldes previstos poderá colocar Moçambique entre os três primeiros produtores mundiais deste hidrocarboneto.