HCB elabora plano estratégico

A HIDROELÉCTRICA de Cahora Bassa (HCB), na província de Tete, está a elaborar um plano estratégico de negócios para o quinquénio 2017-2021, instrumento que se espera venha a incorporar os novos desafios da empresa no contexto da matriz energética e do desenvolvimento nacional.

O presidente do Conselho de Administração da HCB, Pedro Couto, que anunciou o facto, apontou que, neste momento, torna-se urgente priorizar a manutenção, renovação e modernização do aparelho electroprodutor em operação há mais de 40 anos.

Pedro Couto fez este pronunciamento aquando das comemorações do nono aniversário da reversão da HCB a favor do Estado moçambicano, uma cerimónia que teve lugar domingo, no Songo.

Dirigindo-se aos presentes, Couto destacou que face ao défice crescente de energia no país e na região e às oportunidades do mercado, é também fundamental que a hidroeléctrica corresponda às expectativas e contribua para o desenvolvimento de novos projectos estruturantes de geração e transporte de energia, em particular Mphanda Nkuwa e Linha STE.

“Para o sucesso destes e outros projectos, que são um grande desafio para a HCB, será necessário o vosso habitual e redobrado empenho e sentido de missão, que tanto orgulham o povo moçambicano. Certamente que saberão usar da vossa técnica e saber para a materialização deste desiderato”, sustentou.

O PCA da HCB também falou dos nove anos da reversão da hodroeléctrica, tendo destacado que houve, neste tempo, recordes de produção, êxitos económicos e financeiros e ainda a conquista, pela primeira vez na história de Tete, da Taça de Moçambique, pela equipa local de futebol.

“Não temos dúvidas que volvidos nove anos desde o dia 27 de Novembro de 2007, o balanço é positivo! Hoje ninguém tem dúvidas de que a HCB é um exemplo de sucesso. Isso graças a todos vós aqui presentes e outros colaboradores ausentes”, referiu Pedro Couto.

Ele recordou que “bons resultados requerem muito trabalho! É necessário dedicação, empenho e total entrega à causa em que se acredita e se defende diariamente”.