Missão do FMI esperada amanhã em Moçambique

Uma missão Fundo Monetário Internacional (FMI) chega a Maputo amanhã, devendo trabalhar com as autoridades moçambicanas até dia 12 de Dezembro, refere um comunicado divulgado pela instituição.

De acordo com uma nota, a missão será liderada por Michel Lazare, Chefe de missão do FMI para Moçambique e terá a missão de iniciar discussões com as autoridades moçambicanas sobre um novo programa. Estas discussões irão continuar no primeiro trimestre de 2017, exactamente enquanto se espera pelo relatório da auditoria já em curso.

Em Setembro de 2016 as autoridades solicitaram ao Fundo para retomar discussões sobre o apoio financeiro com a maior brevidade possível, tendo a instituição respondido que qualquer decisão dependia necessariamente do relatório da auditoria internacional independente despoletada pela descoberta de dívidas não declaradas, contraídas por empresas nacionais com garantia do Estado.