Banco Moza dá passos para a recapitalização

OS novos gestores do Banco Moza garantem estar a trabalhar com o objectivo de concretizar a recapitalização da instituição o mais rápido possível.

A garantia foi dada ontem pelo presidente do Conselho de Administração do Moza, João Figueiredo, para quem, a concretizar-se, a recapitalização significará o virar de mais uma página na história do banco.

“Embora se pretenda seja o mais célere possível, não poderá, dada a sua complexidade, deixar de evoluir em toda a sua plenitude, em linha e harmonia com o cronograma de acções que foram programadas por forma a endereçar com profundidade e transparência a situação da instituição”, ressalvou.

João Figueiredo falava ontem em Maputo, na inauguração de quatro novas unidades de negócio nas cidades de Maputo e Matola, designadamente agências da Praça dos Trabalhadores, Jardim, Coop e Machava-Sede.

A abertura destas novas agências é, segundo João Figueiredo, um claro sinal e uma reafirmação do compromisso do Moza em aproximar-se cada vez mais dos clientes e do público em geral.

No seu entender, apesar do momento desafiante que o país atravessa, o Moza mantém-se como um banco relevante no sector financeiro nacional, com uma estrutura orgânica bem definida, com processos internos consolidados, sistemas tecnológicos sofisticados e ainda uma vasta rede de infra-estruturas bem consolidadas.

O Moza tem a terceira maior rede bancária do país, composta por mais de 50 unidades de negócio. Presente em todas as províncias, a instituição é, actualmente, o único banco com balcões no interior de mercados informais, possuindo uma carteira de clientes que ultrapassa os cem mil.

Refira-se que, no início de Outubro, o Banco Central decidiu suspender o Conselho de Administração do Moza, uma medida justificada com a situação financeira e prudencial abaixo dos níveis recomendados.

Na altura, o Banco de Moçambiquede anunciou a nomeação dum Conselho de Administração provisório, presidido por João Figueiredo, cujo mandato durará até à normalização da situação.