DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO: Aprovada estratégia do Corredor de Nacala

O GOVERNO moçambicano aprovou esta semana a Estratégia de Desenvolvimento Económico de Nacala (PEDEC), que estabelece os princípios que devem nortear o processo de desenvolvimento daquela região do país.

Pretende-se, com a estratégia, promover um desenvolvimento integrado e estimular investimentos no Corredor de Nacala, que abrange cinco províncias, nomeadamente Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Tete e nove distritos da Zambézia.

O documento foi aprovado na 41.ª sessão do Conselho de Ministros havida terça-feira, em Maputo.

A porta-voz da sessão, Ana Comoana, explicou, durante o briefing à imprensa, que o objectivo é formular uma estratégia de desenvolvimento regional integrado, de modo a orientar, de forma apropriada, o desenvolvimento e o investimento na região do Corredor de Nacala.

“Espera-se que essa estratégia venha a contribuir para o desenvolvimento integrado no corredor da região, bem como a extensão desse mesmo desenvolvimento para as áreas circunvizinhas”, disse.

Em princípio, segundo Comoana, estão planificados 232 projectos que deverão acontecer nesta área nos diferentes sectores de actividades económicas, incluindo o de infra-estruturas públicas e privadas.

Disse ser desejo do Governo que seja possível instalar uma base de dados de referência sobre os projectos, através de um sistema de informação geográfica.

“Espera-se também que a estratégia venha a contribuir para a elaboração de mapas topográficos sobre as áreas seleccionadas, que são, em princípio, as áreas urbanas ao longo do Corredor de Nacala e em outras abrangidas pela estratégia”, afirmou.

Em termos de visão estratégica, a porta-voz disse ser objectivo criar-se uma região “pacífica, próspera, igualitária, livre da pobreza e em harmonia com o ambiente”.

Por si só, segundo a fonte, estão definidas nessa estratégia metas de desenvolvimento económico, social e de âmbito ambiental, entre outras.

Refira-se que, na mesma sessão, o Governo aprovou um decreto que altera o Regulamento da Lei de Jogos, que vigora desde 2010, bem como a resolução que aprova a Estratégia Nacional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), para além do Regulamento do Trabalho.

Apreciou também várias informações, entre as quais sobre as acções realizadas no combate ao HIV/SIDA. (AIM)