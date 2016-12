Banca optimista para 2017

AS medidas de política fiscal e monetária que as autoridades moçambicanas estão a implementar abrem perspectivas mais optimistas para o ano de 2017, fazendo eco das previsões avançadas recentemente pelo Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, que aponta para uma inflação de cerca de 14% no final do próximo ano, com crescimento económico em torno de 5.5%...