Normaliza disponibilidade de combustível no país

A REPOSIÇÃO de “stocks” de combustíveis líquidos está a normalizar a disponibilidade do produto em todo o país, depois de falhas logísticas de fornecimento que originaram perturbações na oferta em algumas cidades do país, assegurou hoje o Ministério dos Recursos Minerais e Energia em Maputo.

Uma nota recebida na nossa Redacção indica que neste momento decorre o descarregamento de combustível nas terminais oceânicas de Maputo, Beira, Nacala e Pemba. Com esta operação, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia trabalha em parceria com as gasolineiras com vista a garantir a reposição de reservas nos postos de abastecimento, o mais urgente possível, para que tudo volte à normalidade.

De frisar que, depois de Maputo, as cidades de Nampula, Pemba e Chimoio foram também afectadas por falhas logísticas que condicionaram o normal funcionamento do ciclo de abastecimento.

Moçambique importa, em média, cerca de 1.500 mil metros cúbicos de produtos petrolíferos por ano, o que representa uma factura mensal calculada entre 100 e 150 milhões de dólares norte-americanos.