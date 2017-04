NAMPULA: AT divulga lei de selagem de bebidas e tabaco

No âmbito do prosseguimento da campanha “Eu sou Fiscal, Não ao Contrabando”, levada a cabo pela Autoridade Tributária, a delegação provincial desta instituição aduaneira em Nampula está a conduzir palestras a diversos sectores de actividade, com enfoque para as universidades, agentes económicos e da comunicação social, com vista a divulgar a lei sobre a selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado.

De acordo com o delegado provincial da AT de Nampula, Domingos Sandramo, a lei que entra a vigorar a partir de Maio próximo em todo o país, visa acabar com a venda desordenada destes produtos produzidos no nosso país com ajuda dos consumidores que serão parceiros fundamentais para a denúncia de actos que contrariem esta legislação.

Alias, a fonte disse que esta mesma legislação vai permitir combater os crimes de contrafacção de produtos consumíveis que num passado recente e que para o efeito a Autoridade Tributária assinou um memorando com uma empresa que vai ajudar na selagem dos produtos em alusão.

Importa referir que para o presente ano a Autoridade de Tributária de Moçambique definiu como acções prioritárias para o presente ano, o combate ao contrabando, evasão fiscal, as auditoria e fiscalização tributárias e com o lançamento da campanha “Eu Sou Fiscal, Não ao Contrabando” pretende que cada cidadão sinta que somente aquela instituição não se afigura suficiente para fiscalizar casos ilícitos que lesam os cofres do Estado.

Referiu que o pagamento do imposto não deve ser entendido como sendo uma mera obrigação do cidadão, mas sim um exercício de cidadania fiscal que pressupõe tenha consciência da sua obrigação de o fazê-lo cumprindo com todos os deveres.