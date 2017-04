Turismo espevita geração de renda

O INCREMENTO do turismo na localidade de Macaneta, distrito de Marracuene, província de Maputo, poderá espevitar outras actividades de desenvolvimento e de geração de renda, a nível local. Esta é a visão do Presidente da República, Filipe Nyusi, que quinta-feira escalou o distrito de Marracuene, ponto que marcou a sua visita de trabalho à província de Maputo.

O Chefe do Estado reagia aos pronunciamentos feitos pela população que, durante um comício, destacou feitos do Governo que estão a contribuir para o desenvolvimento daquela região turística, com destaque para a construção da ponte sobre o rio Incomáti.

O Presidente disse, na ocasião, ter ficado satisfeito quando os intervenientes disseram que Macaneta está a desenvolver o turismo, pois esta actividade resolve os problemas da comunidade, com a criação de mais estâncias turísticas que irão obrigar a construção de estradas e o alastramento da rede eléctrica de qualidade.

“O turismo emprega muita gente e muitos jovens vão aprender profissões, porque o promotor de turismo não precisa de trazer pessoas para virem trabalhar no ramo hoteleiro, mas sim de encontrar recursos localmente, o que significa que com o turismo se abrem postos de emprego”, disse Nyusi, considerando que o sector é a solução, porque vai promover toda a cadeia de produção para consumo e comercialização.

A produção do arroz, hortícola, carne e peixe, na óptica do estadista, vai ter maior dinâmica por causa da necessidade de alimentar os turistas e mais pescadores, criadores de gado, frangos e agricultores vão surgir e resolver o problema da crise.

“Temos rios que não secam e, por isso, vamos produzir para comer, para vender e teremos dinheiro para pagar energia que queremos que chegue às nossas casas, pagar o hospital, o celular e para comprar outros alimentos que não produzimos localmente. Por isso, a agricultura é fundamental para este distrito”, disse.

O Presidente da República afirmou ter informação de que a pesca é uma das actividades que se pratica, salientando que, contudo, não se está a explorar este potencial de forma eficaz.

“Precisamos de impulsionar esta actividade combinada com a agricultura e criação de gado, o que vai ajudar a solucionar o problema da crise”, informou.

Convidou a população a aumentar as suas áreas de cultivo, tendo recordado que no ano passado o apelo foi para que cada família fizesse pelo menos um hectare.

“Há famílias que fizeram três hectares ou mais, o que é satisfatório, apesar de nalgumas zonas não ter chovido satisfatoriamente. Por esta razão, o país não vai ter problema de alimentos, incluindo a província de Maputo”, disse.

O Presidente da República exortou a população a trabalhar para combater a crise, considerando que “se tivermos muita couve, beterraba e outros produtos vai contribuir para baixar o preço, e a crise vai desaparecer”.

“As estâncias turísticas que estão na Macaneta não devem ir para Maputo comprar produtos, devem sim encontrar tudo aqui”, frisou.

Encorajou a população a trabalhar e colher os benefícios do turismo, alertando-a a ser vigilante, porque “o desenvolvimento desperta a criminalidade e não devemos afugentar os turistas da Macaneta”.