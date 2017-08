LAM regista aumento de vendas pela internet

A empresa Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) está a aumentar, cada vez mais, clientes que estão a preferir comprar passagens aéreas usando os serviços de internet.

Esta aposta consubstancia a preferência do público pelas novas tecnologias para viabilizar as suas viagens e reflecte-se no crescimento que a plataforma de vendas por internet da instituição, em www.lam.co.mz, que registou no primeiro semestre do ano em curso, em que chegou a 61% comparativamente a igual período do ano passado.

Uma nota da empresa indica que a adesão às vendas permitiu a este meio ascender ao grupo dos três com o maior número de bilhetes emitidos, juntamente com as lojas da LAM e o BSP, ou seja, a rede de agências de viagens membros da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

Como resultado do crescimento que têm registado, desde a sua introdução na LAM, em 2009, as vendas por internet passaram agora a representar 9 por cento do total de passagens aéreas adquiridas pelos clientes.

Este aumento de vendas via web e subsequente melhoria de contribuição deste meio na receita global da empresa tem estado mais notório desde a implementação do sistema integrado AMADEUS ALTEA, em 2015, que proporciona funcionalidades interligadas para a realização de reservas de passagens aéreas, emissão de bilhetes, inventários, controlo de partidas – incluindo o check-in e maximização do programa de fidelização de passageiros, lê-se na nota.

O sistema permitiu simplificar o uso da página LAM de vendas por internet, sendo agora de preenchimento fácil, mais interactiva, objectiva e directa, o que favorece ainda a activação da opção book now pay later, ou seja, reserve agora e pague depois.

Os serviços oferecem ainda maior conveniência e comodidade ao passageiro, uma vez que depois da compra, o cliente pode fazer o check-in online, dentro do período de 48 horas a 2 horas antes do voo.

O check-in online confere autonomia ao passageiro e está disponível aos clientes da LAM desde Novembro de 2016, e nestes primeiros meses de sua implementação tem se revelado muito útil, ao ponto de até Julho findo ter sido preferido por cerca de 15.000 passageiros, o que representa 3% do número global dos que embarcaram.

Estes dados foram partilhados no seminário da área comercial da empresa, realizado recentemente, na cidade de Maputo, onde ficou-se a saber ainda que, no global, as vendas da LAM, no primeiro semestre deste ano, cresceram na ordem de 3% em relação ao período homólogo de 2016.

Para o mesmo período foi reportado o crescimento do tráfego do mercado regional, em 2%, concretamente o somatório de passageiros dos destinos como Johannesburg, Harare, Dar-Es-Salaam e Nairobi para onde a companhia opera com equipamento próprio.