Incubadora de negócios junta empreendedoras

A Incubadora de Negócios do Standard Bank acolheu, recentemente, na cidade de Maputo, o evento denominado “Lioness Lean in Breakfast”.

Trata-se de uma iniciativa destinada a construir uma rede de mulheres empreendedoras com vista à partilha de experiências, estabelecimento de parcerias e coordenação de esforços para que estas contribuam na geração de riqueza e crescimento económico do país.

O “Lioness Lean in Breakfasf”, o quarto do género, é organizado pelo Standard Bank, em parceria com a Shell e a embaixada do Reino dos Países Baixos, tendo sido dividido em duas partes, uma direccionada a mulheres empresárias já estabelecidas no mercado e a segunda a jovens estudantes e aspirantes a empreendedoras.

Para além da partilha de experiências por parte das seis oradoras, nomeadamente Marta Roff (em representação da Maputo Relocation Solutions), Patrícia Vasco (Amorambique), Tânia Tomé (Ecokaya), Nádia Machiana (Nadú Care), Mónica Evaristo (Idealize) e Maria João (MNJ Eventos e Serviços), a presente edição do Lioness Lean in Breakfast foi marcada pela realização de uma feira, que serviu para as empreendedoras exporem os seus produtos e serviços.

Conforme explicou Sasha Vieira, responsável pela Incubadora de Negócios do Standard Bank, um dos propósitos do Lioness Lean in Breakfast é “dar visibilidade às mulheres empreendedoras e, por via disso, alargar o seu acesso ao mercado, para além de lhes dar a oportunidade de criar redes de negócios a nível global”.

“O que estamos a fazer, como Incubadora de Negócios do Standard Bank, é desempenhar o nosso papel na promoção de um crescimento económico inclusivo através do empoderamento da mulher. Acreditamos que a aposta na mulher tem um impacto positivo nas comunidades onde elas estão inseridas”, acrescentou Sasha Vieira.

Por seu turno, a fundadora da Lionesses of Africa, Melanie Hawken, considerou pertinente a organização deste tipo de eventos, que, na sua opinião, ajudam a inspirar as mulheres através de histórias de superação e de sucesso.

“É importante trazer mulheres que já conquistaram o seu espaço no mercado para inspirar as outras”, disse Melanie Hawken, que dirige uma rede composta por cerca de meio milhão de mulheres em 49 países do continente africano, a Lionesses of Africa.

A necessidade de ajudar as mulheres a serem ousadas no mundo dos negócios é partilhada por Tânia Tomé, fundadora da Ecokaya, para quem todo o aspirante a empreendedor deve ter em mente que onde há uma oportunidade há sempre um obstáculo.

“Por isso, é necessário que as mulheres de referência partilhem as suas histórias e, sobretudo, os desafios, as etapas e as fórmulas que usaram para ultrapassar as barreiras. Tudo se consegue com a interacção. Acredito que cada um de nós tem um potencial dentro de si que só pode desabrochar seguindo certos princípios e regras”, asseverou Tânia Tomé.