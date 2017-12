Terminal Especial de Nacala continua a preocupar empresários

Os utilizadores do Terminal Especial de Exportação de Nacala-Porto (TEEN), em Nampula, continuam agastados com aquilo que consideram de graves irregularidades que se registam no processo de exportação das suas mercadorias, situação que faz com que alguns prefiram os portos da Beira ou Maputo.

Segundo os operadores económicos, tais irregularidades caracterizam-se, sobretudo, pelos elevados valores cobrados no processo de empacotamento e armazenamento, bem como a morosidade no atendimento.

As inquietações dos empresários foram, mais uma vez, apresentadas durante o 4º Fórum Empresarial Provincial realizado, há dias, na cidade de Nampula, sob orientação do governador Victor Borges.

Num outro encontro realizado há dois meses, os agentes económicos da província de Nampula já se haviam queixado desses problemas, que acreditam estar associados à corrupção.

O governador provincial disse que é com tristeza e preocupação, que continua a ouvir que tais problemas se mantêm em prejuízo do desenvolvimento da actividade comercial no Terminal Especial de Exportação de Nacala, depois de o assunto ter sido abordado em vários encontros.

Aliás, aquele dirigente salientou que o mais preocupante ainda, é que mesmo com a existência de um documento emitido pelas estruturas centrais, que dá instruções sobre os novos procedimentos que devem ser seguidos naquela terminal, as irregularidades continuam.

“Esta situação não pode continuar, já basta. Por isso, os responsáveis das Alfandegas devem, num curto espaço de tempo, acabarem com os problemas que se registam relacionados com a exportação de mercadorias no Terminal Especial de Exportação de Nacala”, ordenou.

O Fórum Empresarial Provincial de Nampula debruçou-se, entre várias questões, sobre o ambiente de negócio, acesso aos investimentos, corrupção que mina esse meio, burocracia e o mau relacionamento entre os sectores público e privado.