BALOI REAGE À DECLARAÇÃO DA SACBC: Os bispos não são donos da verdade

O MINISTRO dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, disse ontem em Mbabane que respeitava a opinião dos bispos católicos, mas que estes deviam estar mais empenhados em “acalmar os espíritos”.

Balói reagia à declaração da Conferência dos Bispos Católicos da África Austral (SACBC) muito crítica à actuação da SADC na resolução das crises na região, em especial à questão do Lesotho.

Num documento tornado público semana passada, a SACBC considera que a organização regional fracassou na busca de solução para a situação volátil no pequeno reino encravado na África do Sul.

“Os bispos representam Deus na Terra, mas não são donos da verdade”, disse o chefe da diplomacia moçambicana, esclarecendo que a crise do Lesotho não se resolve, em dois ou três anos.

Lesotho é um dos países da África Austral de instabilidade constante.

“Lesotho já teve inúmeras crises. Foram resolvidas e voltaram a acontecer”, lembrou Balói, referindo que “na anterior presidência do Órgão, nós tratamos o dossier Lesotho. Tivemos um representante permanente que trabalhou com as igrejas, resolveu a questão e até tornou possível a realização de eleições”.

“Mas como o problema é demais profundo, que tem de ser resolvido na forma estrutural por eles próprios suthos, porém o problema voltou. E não será num ano que vamos resolver a quetão da revisão constitucional, da reforma do sector de segurança e, acima de tudo, de reconciliação, de paz de espírito entre os próprios cidadãos do país.

“Eles é que são sujeitos da acção. Nós vamos ajudar. Se eles não nos ajudam a ajudá-los, o que podemos fazer? questionou Balói.

“Entendo o desespero da Igreja e é mais fácil apontar a responsabilidade aos outros. No caso deles, deviam acalmar os espíritos, sensibilizar (…) em vez de acusar os outros.”, concluiu.

J. MACHADO, na Swazilândia