Furacão Hermine atinge Florida

O FURACÃO Hermine atingiu hoje a Florida, estado norte-americano ameaçando com inundações, deslizamentos de terras, tempestades e até tornados, informa o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (CNH, na sigla inglesa).

O Hermine, de categoria 1 e que, segundo as autoridades, representa “perigo mortal”, tocou terra na localidade de St. Marks (norte de Florida) minutos antes das 02:00 (08:00 em Maputo), com ventos máximos de 130 quilómetros por hora.

Este é o primeiro furacão a tocar terra na Florida desde o Wilma em 2005.

De acordo como CNH, nas próximas horas o Hermine vai continuar a sua rota na direcção nordeste pela Florida, entrando depois no estado de Georgia e, à noite, na Carolina do Sul, enquanto no sábado de manhã se espera que esteja na Carolina do Norte.

O CNH prevê que o furacão vá perdendo força há medida que avança, até se converter numa tempestade tropical, segundo noticiou a Lusa.

Nos seus últimos boletins, o CNH estendeu os seus alertas à grande parte da costa Este dos Estados Unidos, incluindo pontos tão a norte como os estados de Nova Jersey, Virgínia e Delaware.

O governador da Florida, Rick Scott, assegurou na quinta-feira que o Hermine representa um “perigo mortal” para os habitantes do norte do estado, recordando que se devem preparar, comprando água para três dias, e estar conscientes que o abastecimento eléctrico pode falhar.

Em Tallahassee, muito perto de St. Marks, por exemplo, 32 mil famílias ficaram sem luz.