PARA SG DA ONU: CS deverá indicar hoje António Guterres

O CONSELHO de Segurança (CS) deverá confirmar hoje a recomendação para que António Guterres seja nomeado Secretário-Geral das Nações Unidas, mas caberá à Assembleia Geral da organização tomar a decisão, por maioria simples de votos.

O Conselho de Segurança foi assertivo, após a sexta votação para o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas realizada ontem: António Guterres é o “claro favorito”, com 13 votos a favor e duas abstenções.

Em conferência de imprensa, Vitali Churkin, embaixador da Rússia, país que preside actualmente ao Conselho de Segurança, anunciou que o órgão vai voltar a reunir-se hoje, às 10.00h de Nova Iorque (16.00h em Maputo) para realizar a votação formal, de acordo com a Lusa.

“Espero que [Guterres] seja indicado por aclamação", disse o embaixador russo, acrescentando, em nome dos 15 membros do CS: "Desejamos ao senhor Guterres que tudo corra bem no desempenho das funções como Secretário-Geral das Nações Unidas, nos próximos cinco anos.”

Após a votação formal de hoje, o Conselho de Segurança fará a recomendação (a prática tem sido a de indicar apenas um nome) à Assembleia Geral, órgão ao qual compete ratificar a escolha (ou não, embora isso nunca tenha acontecido).

O Secretário-Geral que está de saída, o sul-coreano Ban Ki-moon, foi o único indicado pelo CS em 2006 e em 2011, sendo escolhido, em ambas as ocasiões, por aclamação dos 193 Estados-membros na Assembleia Geral.

No caso de Ban Ki-moon, a sessão de votação da Assembleia Geral decorreu dias depois da indicação formal do nome do candidato pelo Conselho de Segurança.

Caso o seu nome seja confirmado, o português António Guterres será o primeiro ex-chefe de Governo a assumir o cargo de Secretário-Geral da ONU, e entrará em funções a 01 de Janeiro de 2017.