ELEIÇÕES EUA: Trump só aceitará a sua vitória ou um “claro” resultado

O CANDIDATO republicano à Casa Branca, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que só aceitará a sua vitória ou, então, um “claro” resultado nas eleições presidenciais norte-americanas, reservando-se o direito de contestar o escrutínio de 08 de Novembro.

“Gostaria de prometer e de assumir um compromisso com os meus eleitores e apoiantes, e com todos os americanos, que aceitarei plenamente os resultados desta grande e histórica eleição presidencial se eu ganhar”, declarou durante um comício em Delaware, no estado do Ohio (norte dos Estados Unidos).

Alguns minutos mais tarde, segundo a Lusa, o candidato presidencial republicano acrescentou: “Aceitarei um claro resultado eleitoral, mas reservo-me o direito de contestar e de lançar um processo judicial caso o resultado seja questionável”.

Na quarta-feira à noite, durante o terceiro e último debate presidencial, Trump afirmou que irá decidir no “devido momento” se aceita o resultado das eleições presidenciais que vai disputar com a democrata Hillary Clinton em Novembro.

“Vou ver isso na altura”, respondeu Trump, ao ser questionado pelo moderador do debate.

“Vou mantê-lo em ‘suspense’, ok?”, afirmou o republicano, que tem lançado várias acusações sobre uma alegada manipulação das presidenciais americanas a favor da rival democrata.

Estas declarações de Trump têm provocado preocupação e inquietação no mundo político norte-americano, incluindo no campo republicano, e levantando receios de possíveis tumultos com os seus apoiantes.