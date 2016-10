Quinze mortos em acidente em mina de carvão na China

QUINZE mineiros morreram no sudoeste da China e dezoito continuam presos entre os escombros na sequência de um acidente num jazigo de carvão na segunda-feira, avançou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua. A explosão ocorreu às 11.30 horas (05.30 horas em Maputo) no distrito de Yongchuan, no município de Chongqing. Segundo a Xinhua, 35 pessoas estavam na mina no momento do acidente.

Duas conseguiram escapar, enquanto as restantes ficaram presas.

Mais de duas centenas de bombeiros, agentes da Polícia e funcionários do referido jazigo trabalham nas operações de salvamento, enquanto as autoridades pediram às restantes minas do município para que interrompam os trabalhos e se submetam a inspecções de segurança.

No ano passado morreram 171 pessoas em acidentes em 45 minas na China, segundo dados da Administração Nacional de Energia do país.

Cerca de dois terços da energia consumida no "gigante" asiático assentam no carvão.

Beijing prevê reduzir o excesso de capacidade da indústria e anunciou já o encerramento este ano de mais de mil minas de carvão obsoletas.

Muitos acidentes ocorrem, porém, em depósitos que operam ilegalmente e não colocam em prática medidas de segurança básicas.