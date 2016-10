MONITORIA DA PAZ : ONU aprova continuidade da missão na Colômbia

O CONSELHO de Segurança da ONU aprovou na segunda-feira a manutenção da missão das Nações Unidas na Colômbia para monitorizar o cessar-fogo, apesar do referendo que rejeitou o acordo entre o Governo e a guerrilha das FARC.

A decisão foi formalizada através de uma carta ao Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, que recebeu luz verde dos 15 membros do Conselho de Segurança, indicaram fontes diplomáticas à agência de notícias Efe.

A missiva é uma resposta a um pedido do próprio Ban Ki-moon e das partes envolvidas no conflito para dar continuidade à missão apesar da recusa, no referendo de dia 02 de Outubro, dos acordos de paz assinados entre o Governo colombiano e as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).

No passado dia 18, o Conselho de Segurança já se tinha pronunciado a favor do pedido, mas essa posição só agora foi formalizada.

Tal como estava previsto, a missão da ONU vai continuar a supervisionar o cessar-fogo e manterá o mandato original, com a excepção de tudo o que diz respeito ao controlo da entrega das armas por parte das FARC, que fica adiada até haver novo acordo de paz.

“Saudamos o apoio unânime dos membros do Conselho de Segurança à decisão das partes de manter um cessar-fogo bilateral e definitivo, e ao trabalho da missão da ONU”, disse, em comunicado, o chefe da operação, Jean Arnault.

Para o também enviado das Nações Unidas ao país, a decisão constitui, de igual modo, “um impulso ao processo de paz na Colômbia e um apoio à busca de um consenso nacional em torno de um acordo final com a maior brevidade possível”.

“A missão procura fomentar a confiança da população que, por mais complexo que seja o diálogo político em curso, alcançou um ponto de não-retorno na busca da paz na Colômbia”, destacou.