Presidente da Coreia do Sul aceita ser investigada

A PRESIDENTE da Coreia do Sul, Park Geun-hye, afirmou hoje (sexta-feira) que aceitará ser investigada no âmbito do caso suspeito de corrupção e tráfico de influências ligado à alegada ingerência de uma amiga sua em assuntos de Estado.

“Se necessário, estou disposta a responder sinceramente às investigações dos procuradores”, disse a Chefe de Estado num discurso à nação, transmitido pelas principais televisões do país, após dez dias de silêncio sobre o maior escândalo político dos últimos anos na Coreia do Sul.

“Estes últimos acontecimentos são todos culpa minha, foram causados pela minha imprudência”, declarou, explicando que “baixou a guarda” relativamente à sua amiga de longa data, Choi Soon-sil, acusada de se ter aproveitado da relação pessoal com a Presidente para aceder a documentos confidenciais e intervir em assuntos de Estado, incluindo na nomeação de membros do Governo ou na revisão de discursos.

Park Geun-hye voltou a pedir “as suas mais sinceras desculpas” aos sul-coreanos, afirmando sentir-se “devastada”.

A Presidente sul-coreana fez, nos últimos dias, uma remodelação governamental, substituindo nomeadamente o Primeiro-Ministro, na tentativa de responder à onda de críticas que se gerou no país devido ao caso conhecido como “Choi Soon-sil Gate”.

A amiga íntima da Presidente, de 60 anos, está a ser investigada por alegadamente se ter apropriado de fundos públicos e exercido influência na política do país, apesar de não desempenhar qualquer cargo público.

Na segunda-feira foi detida preventivamente até que na quinta-feira um tribunal de Seul aprovou formalmente um mandado de prisão contra a confidente de longa de data de Park, sob a acusação de prática dos crimes de fraude e de abuso de poder.

Este caso desencadeou a maior crise política que a Presidente Park enfrentou desde que assumiu o poder em 2013.

Milhares de pessoas – 100 mil segundo a organização e 4.000 de acordo com a Polícia – manifestaram-se no passado sábado no centro da capital sul-coreana, Seul, para pedir a demissão da Presidente, cujos índices de popularidade atingiram níveis mínimos, por se acreditar que Park delegou numa pessoa desconhecida importantes decisões sobre políticas de Estado.

O novo anúncio chega dez dias depois de Park ter pedido perdão publicamente pela primeira vez, na sequência da descoberta de que Choi Soon-sil editara vários dos seus discursos com dias de antecedência, um acto ilícito uma vez tratando-se de informação confidencial.

A indignação dos sul-coreanos, incluindo de membros do seu partido, tem por base a ideia de que a Presidente foi manietada durante o seu mandato por Choi, que foi comparada pelos meios de comunicação social à figura de Rasputin.