Angola aborta fluxo de mais de 500 imigrantes da RDCongo

AS autoridades migratórias angolanas detiveram em apenas uma semana mais de 500 cidadãos da República Democrática do Congo (RDCongo) que tentavam entrar em Angola na fronteira da província da Lunda Norte.

A informação da Polícia de Guarda Fronteira, divulgada na quinta-feira, refere que as detenções foram realizadas no período entre 24 e 31 de Outubro, salientando que os 523 indivíduos foram entregues à custódia do Serviço de Migração e Estrangeiros e do Serviço de Investigação Criminal.

A nota da sétima unidade da Polícia de Guarda Fronteira, citada pela Lusa, refere que as detenções são resultantes das operações de controlo, protecção e segurança ao longo dos 490 quilómetros de fronteira comum entre a província angolana da Lunda Norte e a RDCongo.

A imigração ilegal em Angola constitui uma preocupação para as autoridades, que registam a tentativa de entrada no país de indivíduos de países do leste, e oeste de África, sendo os da vizinha RDCongo em maior número, e estando implicados no garimpo ilegal de diamantes na Lunda Norte.