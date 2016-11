Donald Trump vence presidenciais dos EUA

O CANDIDATO do Partido Republicano, Donald Trump, venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos, de acordo com os primeiros resultados provisórios divulgados hoje (quinta-feira), segundo a Lusa.

No final de uma noite em que Trump começou por ganhar nos estados de Indiana e de Kentucky, enquanto a candidata democrata, Hillary Clinton, vencia em Vermont, o estado da Florida (sul) voltou a dominar as atenções com um impasse prolongado entre os dois candidatos.

A Florida acabou por se revelar vermelha (a cor do Partido Republicano), bem como todos os estados do centro dos Estados Unidos, do Texas ao Montana, incluindo Carolina do Norte e do Sul e a Geórgia.

A Pensilvânia, Ohio, Florida e Iowa, tradicionalmente democratas, votaram em Trump, cedendo 20, 18, 29 e seis mandatos no colégio eleitoral.

Cerca de 200 milhões de norte-americanos recensearam-se para escolher o sucessor de Barack Obama, mas quem vota não elege directamente o inquilino da Casa Branca.

Nas eleições presidenciais, o voto dos norte-americanos vai para um Colégio Eleitoral, constituído por 538 “grandes eleitores” representativos dos 50 estados norte-americanos (e da capital federal Washington, que conta com três “grandes eleitores”).

O sucessor de Obama vai tomar posse a 20 de Janeiro de 2017, numa cerimónia pública junto ao edifício do Capitólio, em Washington.