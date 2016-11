DONALD TRUMP: O Presidente eleito dos EUA

EXCESSIVO e impulsivo, Donald Trump, de 70 anos, conquistou hoje (quarta-feira) a Casa Branca e será o 45.º Presidente da história norte-americana, sem nunca ter desempenhado qualquer cargo político.Em Junho de 2015, Donald Trump apresentou-se como o futuro Presidente que iria restituir a grandeza aos Estados Unidos e, nessa altura, quase ninguém acreditou nessa hipótese.

Ao leme de uma campanha atípica, o mediático e controverso multimilionário quebrou todas as regras do “politicamente correcto”, explorou as inseguranças dos americanos perante um mundo em mudança e conseguiu impor-se ao eleitorado do “Grand Old Party” (GOP, como o Partido Republicano é conhecido) nas eleições primárias da força partidária para desespero de um aparelho republicano em “crise existencial” e sem qualquer “plano B”.

Deixou para trás todos os seus adversários nas primárias (um total de 16) e garantiu a nomeação presidencial em Julho passado em Cleveland (Ohio).

O magnata nova-iorquino, que fez fortuna no sector imobiliário e que nunca ocupou qualquer cargo político, já tinha considerado por diversas vezes avançar com uma candidatura presidencial, como foi o caso em 1988, 2000, 2004 e 2012, mas nunca chegou a vias de facto.

A 16 de Junho do ano passado, num discurso proferido no edifício Trump Tower, em Manhattan, Nova Iorque, decidiu quebrar o ciclo e avançar para uma campanha impulsionada por um ego enorme e um espírito populista (e um penteado no mínimo elaborado) que não deixou ninguém indiferente.

No último ano, Trump falou de tudo, garantiu que não tinha dúvidas, e não poupou ninguém, muito menos aqueles que têm opiniões contrárias às suas.

Durante a campanha, o multimilionário promete, entre outras decisões, que tomará na Casa Branca a de construção de um muro na fronteira mexicana, paga pelo México, para impedir a imigração ilegal. Também quer expulsar dos Estados Unidos os 11 milhões de imigrantes ilegais que trabalham e vivem naquele país.

Para travar o terrorismo, Trump fala em proibir a entrada de muçulmanos no território norte-americano e diz que vai “cortar rapidamente a cabeça” do grupo extremista Estado Islâmico (EI) e “ficar com o petróleo” dos ‘jihadistas’.

Não esconde a sua admiração pelo Presidente russo, Vladimir Putin, que classificou como “um líder forte”, e disse que irá cancelar os pagamentos americanos aos programas da ONU na área das alterações climáticas.

A nível interno, Trump apresenta-se como o salvador de uma América que, segundo o próprio, está moribunda e a perder poder de influência.

Milhares de americanos, muitos deles de uma classe trabalhadora frustrada com a estagnação salarial e que se sente traída pelas elites políticas, comparecem nos comícios de Trump.

Nessas ocasiões, o magnata, sempre bem vestido e com orgulho de ser “politicamente incorrecto”, faz questão de denunciar “os idiotas” que governam o país, de jogar com os medos alheios e de prometer que vai “fazer a América grande outra vez”, um dos ‘slogans’ da sua campanha.

Quase na recta final, o magnata de Manhattan apresentou os seus planos para os primeiros 100 dias à frente da Casa Branca, prometendo melhorar a economia norte-americana e travar a corrupção em Washington.

Os adversários, dos republicanos aos democratas passando pela comunicação social, estiveram sempre na mira das provocações e das acusações do multimilionário, que afirmou ser vítima de uma “elite global” e de uma “imprensa corrupta”. E alertou que a eleição estaria a ser viciada a favor da candidata democrata e ex-secretária de Estado, Hillary Clinton.

No último debate presidencial (o terceiro), realizado a cerca de três semanas das eleições, o republicano deixou o país em suspense ao recusar-se a dizer se iria aceitar os resultados eleitorais.

Sobre a rival democrata (que chegou a ser convidada num dos casamentos do magnata), Trump acusa-a de enriquecer através do tráfico de influências e de ser “cúmplice" das infidelidades conjugais do seu marido e ex-Presidente Bill Clinton.

O empresário violou todas as convenções relativas ao tratamento da sua adversária. Chegou a prometer a prisão de Hillary Clinton devido às suas práticas de envio e armazenamento de “e-mails” enquanto secretária de Estado e sugeriu que a democrata estava “dopada” durante um frente-a-frente televisivo.

Os comentários ofensivos e misóginos e as denúncias de assédio sexual e de fuga de impostos foram os últimos episódios de uma campanha que foi rejeitada por vários notáveis republicanos, como as antigas famílias presidenciais Bush e Reagan, e encarada como perigosa “do ponto de vista internacional” por altos funcionários da ONU.

Antes de entrar na corrida presidencial, Donald Trump já era uma figura bem conhecida dos americanos e com sede de mediatismo.

Os edifícios e os casinos com o seu nome, os casamentos e os divórcios nas primeiras páginas dos tablóides, a organização de concursos de beleza e a produção de programas de televisão colocaram Trump no circuito das estrelas sociais dos Estados Unidos.

Nascido no bairro nova-iorquino de Queens, a 14 de Junho de 1946, Donald John Trump foi o quarto de cinco filhos de um importante promotor imobiliário nova-iorquino. A sua mãe era uma imigrante escocesa.

Depois dos estudos na academia militar e na Universidade da Pensilvânia, Trump entra no negócio de família em 1968. Como incentivo, o pai ajuda-o com “um pequeno empréstimo de um milhão de dólares”. Três anos mais tarde, o jovem empresário assume o controlo da empresa familiar.

O pai construía apartamentos para a classe média nos bairros nova-iorquinos de Brooklyn e Queens, mas Donald Trump preferiu mudar o rumo dos negócios e apostou em torres de luxo, hotéis, casinos e campos de golfe, de Manhattan ao Dubai.

Durante a sua carreira empresarial, sofreu vários contratempos. Entre 1991 e 2009, quatro dos seus casinos e hotéis são colocados sob a lei de protecção de falências.

Em Outubro, a revista Forbes avaliou a fortuna de Trump em cerca de 3,7 mil milhões de dólares. O próprio chegou a afirmar que geria uma fortuna de 10 mil milhões de dólares.

Casou-se três vezes: com duas modelos e uma actriz. Tem cinco filhos e sete netos.

Figura habitual nas páginas dedicadas a celebridades, Trump começou a fazer, ainda na década de 1980, participações especiais em filmes, séries e anúncios. “Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque”, “O Sexo e a Cidade” ou “O Príncipe de Bel Air” são apenas alguns dos formatos que constam no seu currículo televisivo.

Até 2015 foi co-proprietário da organização dos concursos Miss Universo e Miss América, e na década de 2000 entrou numa aventura televisiva, como produtor e apresentador do formato de televisão “O Aprendiz”.

Deste ‘reality-show’, que procurava um candidato para entrar no mundo dos grandes negócios, fica a frase com que eliminava cada concorrente: “You’re fired” (“Está despedido”).

A expressão deu ao futuro residente da Casa Branca a fama de empresário implacável.

O sucessor de Barack Obama ‒ o homem que Trump chegou a acusar de não ter nascido nos Estados Unidos ‒ será empossado a 20 de Janeiro de 2017, numa cerimónia pública junto ao edifício do Capitólio, em Washington.