Obama qualifica como “excelente” encontro com Trump

O PRESIDENTE dos Estados Unidos, Barack Obama, qualificou como “excelente” o encontro que teve quinta-feira com o seu sucessor, Donald Trump, na Casa Branca e que durou cerca de 90 minutos.

“Vamos fazer tudo o que pudermos para o ajudar a ter sucesso, porque, se tiver sucesso, o país também terá sucesso”, afirmou Barack Obama a Donald Trump ainda na sala oval, onde decorreu o encontro, segundo a Lusa.

Os dois homens, que se criticaram duramente ao longo dos anos, sobretudo durante a campanha eleitoral, encontraram-se pela primeira vez, disse o Presidente eleito, sublinhando que Barack Obama é um “homem muito bom” e que estava ansioso por “lidar com o (ainda) Presidente no futuro, incluindo para conselhos”.

Durante a campanha eleitoral, Obama afirmou que Donald Trump seria incapaz de servir como comandante-em-chefe das Forças Armadas do país.

Já Donald Trump questionou sucessivamente a legitimidade de Barack Obama para ser Presidente, sugerindo falsamente que o Presidente tinha nascido fora dos Estados Unidos.

Por agora, pelo menos publicamente, os dois homens parecem ter deixado de lado a sua animosidade.

Mas, caso Donald Trump decida cumprir as promessas feitas durante a campanha eleitoral, vai anular muitas das medidas que Barack Obama tomou durante os seus oito anos no cargo, incluindo a lei da saúde e o acordo nuclear com o Irão.

Paralelamente ao encontro entre os dois homens, a Primeira-Dama, Michelle Obama, também manteve uma reunião privada com Melania Trump.

Como Presidente eleito, Donald Trump tem agora o direito de receber o mesmo boletim informativo diário de Barack Obama, que inclui informações sobre operações secretas dos Estados Unidos, dos líderes mundiais, e outros dados recolhidos pelas 17 agências de serviços de informação do país.