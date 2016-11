Sarampo mata quase 400 crianças por dia no mundo

QUASE 400 crianças morrem diariamente de sarampo no mundo, apesar de a vacinação ter permitido reduzir o número de óbitos em 79 por cento nos últimos 15 anos, revela um relatório divulgado esta quinta-feira.

“Fazer o sarampo passar para a história não é missão impossível”, disse Robin Nandy, responsável pela imunização no UNICEF, citado num comunicado conjunto da Organização Mundial de Saúde (OMS), do UNICEF, da Aliança para a Vacinação (GAVI) e dos centros de prevenção e controlo de doenças dos EUA (CDCP).

“Temos os instrumentos e o conhecimento para fazê-lo; o que nos falta é vontade política para alcançar cada criança, esteja ela onde estiver. Sem este compromisso, as crianças vão continuar a morrer de uma doença que é fácil e barato prevenir”.

O UNICEF, a OMS, o GAVI e o CDCP estimam que as campanhas de vacinação do sarampo e um aumento da cobertura da inoculação de rotina terão permitido salvar 20,3 milhões de jovens vidas entre 2000 e 2015, mas o progresso não é equilibrado.

Em 2015, cerca de 20 milhões de crianças não foram vacinadas e estima-se que 134 mil tenham morrido da doença.

A República Democrática do Congo, Etiópia, Índia, Indonésia, Nigéria e o Paquistão representam metade das crianças por vacinar e 75 por cento das mortes por sarampo.

“Não é aceitável que milhões de crianças fiquem por vacinar todos os anos. Temos uma vacina segura e muito eficaz para parar a transmissão do sarampo e salvar vidas”, disse Jean-Marie Okwo-Bele, director do departamento de imunização da OMS, e lembrou que a região das Américas foi este ano declarada livre de sarampo, “o que prova que a eliminação é possível”.

“Agora temos de acabar com o sarampo no resto do mundo. Começa com a vacinação”, afirmou.

O presidente do GAVI, Seth Berkley, lembrou que o sarampo é um bom indicador da robustez dos sistemas de imunização dos países e “muitas vezes funciona como o canário na mina de carvão, com os surtos a servirem de alerta para problemas mais graves”.

“Para abordar as doenças evitáveis mais mortíferas, através da vacinação, precisamos de compromissos fortes por parte dos países e dos parceiros para aumentar a cobertura vacinal e os sistemas de vigilância”, afirmou.

O sarampo, uma doença viral altamente contagiosa que se transmite por contacto directo e pelo ar, é uma das principais causas de morte entre as crianças pequenas a nível mundial, mas é evitável com duas doses de uma vacina segura e eficaz.

No entanto, surtos da doença em vários países, provocados por falhas na imunização de rotina e em campanhas de vacinação, continuam a ser um problema: só em 2015 registaram-se surtos no Egipto, Etiópia, Alemanha, Quirguistão e na Mongólia.